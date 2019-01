United-succes på billig baggrund? Tal afslører, at Solskjær er Mourinho overlegen

Målene, det fremadrettede spil og optimismen har igen gjort sit indtog i Manchester United.

Det væltede ligefrem ud af skabene, da manager Jóse Mourinho 18. december fik sparket og blev erstattet med klublegenden Ole Gunnar Solskjær. Med den midlertidige manager – Solskjær har allerede sagt, at det vil blive svært for ham at forlade Manchester United igen efter denne sæson - ved roret, blomstrer mændene med den treforkbærende djævel siddende i klublogoet på højre side af spilletrøjen igen, mens det mest trofaste hardcorepublikum på hjemmebanen Old Trafford med god grund lufter flaget med påskriften ’20LEGEND’ – en reference til det rygnummer, norske Ole spillede med fra 1996 og 11 år frem og sikrede ham legendestatus i Englands mest vindende klub.

Efter avancement i FA Cup-turneringen og fire gevinster på stribe i Premier League mod Cardiff, Huddersfield, Bournemouth og Newcastle – alle hold fra den bedste engelske rækkes nederste halvdel – venter den første store test for det revitaliserede og målsøgende Manchester United-mandskab søndag i den vanskelige udekamp mod Tottenham. London-holdet er nummer tre i Premier League og har ambitioner om at drille de foranliggende Manchester City og topholdet Liverpool i titelkampen.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix Manchester Uniteds fans elsker manager Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær gjorde efter sin entre i klubben det hurtigt klart, at Manchester United igen skulle spille offensivt med fokus på egne evner og få de mange store individualister til at blive mindre statiske og mere udtryksfulde i deres spil.

Ser man på en spæd statistik efter Ole Gunnar Solskjærs første fire kampe som United-manager i Premier League, kan kontrasten til forgængeren Mourinho næsten ikke blive større. Holdet har hamret mål ind og i gennemsnit scoret dobbelt så meget som i de første 17 ligakampe under den fyrede portugiser.

De tørre tal

(Gennemsnit)

Solskjær Mourinho Kampe 4 17 Mål 3,5 1,7 Mål imod 0,75 1,7 Afslutninger, total 15 12,7 Afslutninger på målrammen 8,5 6 Skud mod Uniteds mål 10 13,9 Skud på Uniteds målramme 2,8 5,2 Boldbesiddelse 67 % 53 % Afleveringer 661 496 Succesfulde afleveringer 86,7 % 81,9 %

Kilder: premierleague.com, SkySports, Daily Mail

Manchester United har haft flere afslutninger og ramt målet oftere under Ole Gunnar Solskjær – og det samtidigt med, at defensiven er blevet markant forbedret. Tillige er boldbesiddelsesprocenten steget voldsomt, ligesom antallet af afleveringer er øget og blevet sendt af sted med større præcision.

Tal, der tegner et billede af, at Ole Gunnar Solskjærs nye Manchester United – der i virkeligheden mest er en moderne kopi af den stil Solskjærs egen træner gennem 11 år, Alex Ferguson, praktiserede – er på vej op på et højere niveau.

Om Ole Gunnar Solskærs mirakelkur kan fortsætte og om miksturen også holder mod de absolutte tophold, der ikke lader sig skræmme af navne som Paul Pobga, Romelu Lukaku og Marcus Rashford, bliver Premier League og resten af den fodboldinteresserede verden klogere på i løbet af søndag eftermiddag.