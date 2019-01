Nu scorer selv de yderste på bundholdenes bænk en kæmpe løn

I decembers søde juletid kunne man dårligt komme frem for turister og andet godtfolk i det indre London. Julemarkederne knopskød til salmetoner, gløggduften bredte sig i en forbrugsfest, der ville tage pippet fra gnieren Ebenezer Scrooge fra Charles Dickens’ ’Et juleeventyr’.

Om det var højtidens hjertevarme hygge, der fik Manchester United andetsteds i England til at tilbyde David de Gea en lukrativ kontraktforlængelse, skal være usagt.

I slutningen af november udnyttede Manchester United en klausul i spanierens kontrakt om mulighed for at forlænge den løbende aftale, så ’De Røde Djævle’ nu har papir på spanieren til 2020. Men ifølge engelsk presse – og det skal lige indskydes, at skriverierne er fra de mere letbenede geledder som The Sun og Sunday Express – så vil Manchester United holde på deres førstemålmand i endnu længere tid med en ny aftale, der med 400.000 pund (3,2 millioner kroner, red.) om ugen vil gøre spanieren til verdens bedst lønnede målmand og Premier Leagues bedst betalte.

Målmænd er egentlig blandt de mindst dekorerede skikkelser på et fodboldhold, hvad angår lønniveau, så det er alligevel noget af udskrivning i en by, hvor gennemsnitslønnen antager 212.000 kroner årligt for den jævne mancunian.

David de Geas løn er naturligvis ikke repræsentativ for en spiller i Premier League. Han er trods alt verdens bedste målmand, men gennemsnitslønnen i ligaen runder i denne sæson 2,9 millioner pund (23,2 millioner kroner) årligt. Det gælder altså dem, der sidder yderst på bænken i Burnley, Watford og Huddersfield.

En latterlig løn

En ærlig Juan Mata forklarede fodboldens lønudvikling ifølge The Guardian til det spanske tv-program Salvados sådan her:

»Set i forhold til fodboldens marked tjener jeg en almindelig løn. Sammenlignet med 99 procent af borgerne i Spanien og resten af verden, så tjener jeg en latterlig stor sum penge«, sagde Manchester Uniteds spanske midtbanespiller, som ifølge avisen tjener 150.000 pund om ugen og dermed har en årsløn på knap 60 millioner kroner. Før bonus.

»Det fordrejer hovederne på de unge spillere, der opfører sig som rockstjerner. De møder ind til træning i ekstravagant tøj og kører i store biler, allerede når de har fået deres første kontrakt. Jeg elsker spillet, træningen og det taktiske, men business og pengedelen af sporten bryder jeg mig ikke om. Vi lever i en boble«.

Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix Juan Mata donerer 1 procent af sin løn til initiativet 'Common goal', som han har startet med en tysk partner.

En boble har som bekendt ingen rødder, og det er et jævnligt stillet spørgsmål i engelsk fodboldpresse, om fodbold stadig er forankret som folkets sport. Alene i 2018 udkom der på det engelske bogmarked tre bøger med udgangspunkt i, hvorvidt fodbolden har mistet sin sjæl. Udgivelser, som stiller kvalificeret spørgsmålstegn ved, om fodbolden er all about the money og på ingen måde bekymrer sig om etik, ære og publikums hjertelige støtte uge efter uge.

Tag stemningen, der har tabt pusten på selv de største stadioner, i takt med at de tidligere fans er forsvundet til fordel for turister, dyre årskort og billetter i løssalg fra 2.000 kroner og op for de store London-opgør. TalkSport rangerede efter sidste sæson Emirates (Arsenal), Old Trafford (Manchester United) og Etihad (Manchester City) som de kedeligste og mindst vokale stadioner i ligaen. Store og stille stadioner.





Lønnen er gået amok i Premier League På 25 år er lønudviklingen i engelsk fodbold vokset afsindigt 1994 Chris Sutton sprænger alle rammer, da han skifter fra Norwich til Blackburn Rovers og 10.000 pund om ugen. 1995 Dennis Bergkamp får en 25.000 pund om ugen-kontrakt i Arsenal, hvilket afstedkommer et ramaskrig. Den engelske landsholdsspiller Stuart Pearce kalder lønnen for »et enormt spild af penge«. 2000 Roy Keane bliver den første spiller til at få 50.000 pund i ugeløn, da han forlænger med Manchester United. 2001 Sol Campbell krydser 100.000 pund om ugen i sit famøse skifte fra Tottenham til rivalerne, Arsenal. 2009 Carlos Tevez bliver med 280.000 pund om ugen hos nyrige Manchester City den første spiller til at lande 1 million pund om måneden. 2017 Manchester City og Manchester United har nu begge gennemsnitslønninger på 100.000 pund om ugen. 2018 Alexis Sanchez bliver Premier Leagues bedst betalte spiller, da han skifter fra Arsenal til Manchester United og en ugeløn på 315.000 pund.

Salgstale i primetime

Det har alle dage været en dyd for fodboldspillere, at de i interviews tilskriver holdkammerater og især fans deres succes, men også her er der ved at ske et skred.

The Guardians kronikør John Grace slog hovedet på sømmet, da han påpegede det mærkværdige og dybt illoyale, men tidstypiske i Gareth Bales tv-interview, lige efter at Real Madrid sidste år vandt Champions League med et mindeværdigt saksesparksmål fra waliseren:

»Det, Bale valgte at fortælle til hele verden efter en stor triumf, var, at han var træt af at sidde på bænken. Til helvede med Champions League og Real Madrid. Han var færdig med Spanien, og alle klubber, der kan betale hans 300.000 euro netto om ugen, kan bare ringe. Det var budskabet«, skrev Grace.

Ingen jubelsnak, men ren salgstale af Bale. En reklame for et klubskifte, som Cristiano Ronaldo gentog et par minutter senere, som Grace konkluderede. Ronaldo kickstartede i øvrigt sin sommerferie med en fotosession af 4 timers varighed til et honorar på 11 millioner kroner, bemærkede Grace. Så var rejsen til Kreta med familien da betalt.

Fodboldeliten er nyadel

Burde den engelske topfodbold have haft et besøg af julens tre ånder? Ikke for at vække Ebenezer Scrooge, men for at punktere lukketheden og grådigheden.

Fodboldens elite er som nyadel hermetisk skærmet af fra fansene med en dekadent livsstil som portugiseren Nani, der i Manchester United-tiden havde en marmorstatue dekoreret med bladguld stående i sin hall. Statuen forestillede Nani selv. I størrelse 1:1.

I december blev Premier Leagues klubber enige om at dykke dybt i lommerne og sige pænt farvel til Richard Scudamore som bestyrelsesformand for ligaen med et gyldent håndtryk på 5 millioner pund. Oven i hans årlige salær på 2,5 millioner pund, og The Times anslår, at fodboldchefen har tjent over 25 millioner pund i sin tid som leder for den pengestærke liga.

Hver medlemsklub har uden tøven doneret 250.000 pund til Richard Scudamore. Samtidig går formanden for engelsk fodbolds antiracismeorgan, Kick It Out, Herman Ouseley, på pension efter 25 års ulønnet arbejde som frontfigur for en organisation, som Premier League samlet støtter og akkurat holder i live med 280.000 pund om året. Det svarer til 0,01 procent af den seneste tv-aftale eller stort set det samme beløb, som hver Premier League-klub sender Richard Scudamores vej.