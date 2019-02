Nyvalgt dansker i Uefa: »Jeg har stadig den drøm, at man skal kunne se enhver dansk klub på topniveau kvalificere sig til gruppespillet i Champions League«

Torsdag blev DBU-formand Jesper Møller valgt ind i Uefa’s magtfulde eksekutivkomité og vil blandt andet bruge pladsen til at kæmpe for at give danske klubhold bedre adgang til de europæiske turneringer.