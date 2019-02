Interessekonflikter og mistanke om korruption: Kontroversiel qatarer styrer mod toppen af europæisk fodbold

Det er et pragtpalads. Under vuggende palmetræer troner Villa Bianca nær Sardiniens kyst med sine mange rum, syv badeværelser og svømmepøl. En herlighed til en formue.

Umiddelbart er der stor charme over sådan et luksushus i Italien, men lige præcis denne pragtvilla kaster skygger over Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) kongres i Rom i dag. Det handler om Nasser al-Khelaifi. Til daglig er manden fra Qatar topchef i Paris Saint-Germain (PSG), og ham har sammenslutningen af store europæiske klubber, European Club Association, valgt til at skulle repræsentere sig på en af de to pladser i Uefa’s bestyrelse, som organisationen råder over.

I dag skal kongressen med delegerede fra 55 medlemslande godkende hans indsættelse og vil efter al sandsynlighed gøre det uden videre. Men det er et kontroversielt valg af flere årsager. Blandt andet på grund af Villa Bianca.

I 2017 åbnede statsanklageren i Schweiz en kriminalsag mod Nasser al-Khelaifi, der er mistænkt for at have brugt pragtpaladset til at bestikke sig til tv-rettigheder til Qatar-ejede BeIN Sports, som han også sidder i spidsen for. Til det formål brugte han blandt andet det fornemme hus, som han angiveligt stillede til rådighed for skandaliserede Jérôme Valcke, Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) tidligere generalsekretær, i kampen om at kunne vise to verdensmesterskaber.

»Der er mistanke om, at Jérôme Valcke accepterede uretmæssige fordele (…) fra Nasser al-Khelaifi i forbindelse med tildelingen af medierettigheder for visse lande ved Fifa VM i 2026 og 2030«, lød det fra den schweiziske statsanklager.

Dansker går efter toppost

BeIN Sports afviser at have gjort noget forkert, men efterforskningen pågår stadig. Det er dog langtfra den eneste kontroversielle grund til, at det forventede valg af Nasser al-Khelaifi formentlig kommer til at trække noget større overskrifter i dag end Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, der også går efter en plads i Uefa’s bestyrelse. De er ni personer til at kæmpe om syv pladser, og danskeren føler, at han har gode muligheder.

»Jeg har oplevet stor opbakning til de værdier og forslag, som kommer fra de nordiske lande. Vi håber, at det giver nok stemmer«, siger Møller i en meddelelse.

I det internationale perspektiv er det dog en mindre historie, om danskeren kommer ind eller ej. Det vækker langt større opsigt, at al-Khelaifi styrer mod toppen af europæisk fodbold, fordi han er involveret i flere lyssky sager end mistanken om korruption – også sager, der ifølge kritikere giver ham en åbenlys interessekonflikt i Uefa’s bestyrelse.

Først er der hans engagement i BeIN Sports. Det er en af Uefa’s store mediepartnere, der har betalt mange millioner kroner for retten til at vise Champions League i Mellemøsten samt dele af Asien, Europa og Nordamerika.

»Vi er begejstrede for at fortsætte vores partnerskab med Uefa (...) Denne erhvervelse bekræfter styrken af vores forhold til Uefa«, sagde Nasser al-Khelaifi, da hans selskab i 2017 fornyede sin rettighedsaftale for mere end 30 lande med Uefa, der til gengæld så »frem til fortsat at arbejde tæt sammen med BeIN Sports«.

Men nu kan konkurrenter i kampen om tv-rettigheder altså finde det besynderligt, at Nasser al-Khelaifa kan sidde i Uefa’s bestyrelse, samtidig med at han er i spidsen for BeIN Sports.