Præsidentens dobbeltspil: Fodboldens sjæl sat til salg for 25 milliarder dollars Uefa-præsident Aleksander Ceferin i direkte opgør med Gianni Infantino om to nye globale turneringer.

Aleksander Ceferin læser op med rolig stemme uden at nævne navnet på den person, han i virkeligheden henvender sig til:

»Fodbold er ikke til salg«, siger den slovenske Uefa-præsident i en tale til EU’s råd for uddannelse, ungdom, kultur og sport.

»Jeg kan ikke acceptere, at visse personer, der er forblændet af jagten på profit, overvejer at sælge selve sjælen i fodboldens turneringer til uigennemsigtige kapitalfonde«.





Ceferins tale er rettet direkte mod en tidligere kollega. En mand, der modtog omkring en million euro af Uefa til at føre valgkamp til præsidentposten i Fifa. En mand, som Ceferin ønskede at arbejde tæt sammen med. Men som han nu beskylder for at være drevet af »kynisk og skruppelløs merkantilisme«.

Det er 23. maj 2018, og Aleksander Ceferin erklærer krig mod Gianni Infantino.

Hovedårsagen til bruddet mellem de to er et initiativ, som Fifa-præsidenten hemmeligt og hurtigt og har iværksat. Kodenavn: ’Project Trophy’. Infantino vil lancere to nye fodboldturneringer, som et mystisk konsortium er villig til at skyde 25 milliarder dollars i.

Kort før Ceferin holder sin tale, har avisen The New York Times offentliggjort de første detaljer om Infantinos planer. Dokumenter viser, at en lille kreds af indflydelsesrige forretningsfolk presser på for at fremskynde projektet, og at de selv forsøger at tage kontrol med en del af fodboldverdenen.

Selv Sepp Blatter advarer imod planerne: »25 milliarder for at få en del af kagen? Det er forkert! Man må ikke sælge ud af fodbolden!«.

Investorer på gæstelisten

Historien begynder i december 2017. I de Forenede Arabiske Emirater er VM for klubhold i gang. På Gianni Infantinos personlige gæsteliste står der navne, som man ikke ved første øjekast forbinder med fodbold. Det gælder blandt andre tre tidligere bankfolk fra Deutsche Bank og Goldman Sachs, der nu driver deres egen finansielle virksomhed. Centricus hedder den.

Den dag, finalen ved klub-VM spilles, mødes en repræsentant for Centricus med Fifa’s generalsekretær, Fatma Samoura. Han giver hende et overrumplende tilbud: Han og hans partnere vil revolutionere det hidtil ret upåagtede klub-VM og oven i købet betale to milliarder dollars, hver gang turneringen afvikles.

Fifa giver 22. januar Centricus fuldmagt til at gå i gang med at lede efter investorer. Blot en måned senere afholdes et hemmeligt møde med en stor investor i lufthavnen Le Bourget i Paris. Det er den japanske tech-koncern Softbank, som Centricus tidligere har indgået milliardaftaler med.

Og nu drejer det sig ikke længere kun om en ny udgave af klub-VM, men også om en anden og helt ny turnering: en liga for alle verdens landshold, der skulle afvikles hver andet år med over 700 kampe. Som et led i aftalen skal der indgås en ny joint venture mellem Fifa og investorerne. Fifa Football Digital Fund.

Denne fond skal stå bag den nye turnering og desuden have eneret på »et digitalt Fifa-økosystem« med lukrativt indhold, herunder Fifa E-Sport og tv-kanaler, men også hele Fifa’s arkiv. Og på længere sigt skal Football Digital Fund bruges til at »konsolidere alt Fifa-indhold«. Sådan står der i det fortrolige forslag fra Centricus og Softbank.

Men hvad betyder det? Det kan selv Fifa-medarbejdere kun gisne om. Taler man om, at man skal afgive rettighederne til arkivbillederne af Maradonas berømte scoring med hånden?

Eksekutivkomite slår bremsen i

16. marts bremser Fifa’s eksekutivkomité – der indtil nu havde forholdt sig forholdsvis passivt – for første gang Project Trophy-planerne. Infantino forsøger straks at gyde olie på vandene. I et brev til eksekutivkomitéen bedyrer han, at Fifa skal beholde kontrollen over den økonomiske joint venture og bevare alle rettigheder. Men der mangler væsentlige oplysninger i det ti sider lange brev, for eksempel navnene på investorerne.

Mange fodboldfunktionærer er stadig mistroiske.