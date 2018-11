Præsidentens dobbeltspil: Total kaos i udbetaling af millioner fra Fifa

Gianni Vincenzo Infantino er tæt på at dø, da han kommer til verden 23. marts 1970 på et hospital i Brig. Han har gulsot, men overlever takket være blod, som bliver fløjet til Schweiz fra England og det daværende Jugoslavien.

Den lille dreng, som bliver kaldt ’Piccolo’ af sine søstre, vokser op i en migrantfamilie, hvor moren, Maria, bestyrer kiosken på banegården i Brig, mens faren, Vincenzo, arbejder sammesteds på cafeteriaet. Det er faren, der smitter Gianni med fodboldfeber. Da Gianni går i fjerde klasser skriver han ifølge lokalavisen Rhonezeitung i en stil: »Jeg ville egentlig gerne være professionel fodboldspiller. Men da jeg ikke er så talentfuld, vil jeg i stedet være advokat for fodbolden«.

Serie Præsidentens dobbeltspil På baggrund af dokumenter fra Football Leaks beskriver tre journalister fra schweiziske Tamedia i 9 kapitler Gianni Infantinos dobbeltspil som Fifa-præsident. Dette er kapitel 2. Find kapitel 1 ’Telefonsamtale med Donald Trump’ her.



29. februar 2016, tre dage efter at Infantino er blevet valgt til posten i Fifa’s ledelse som fodboldverdenens vigtigste advokat, trækker han i en spilledragt og gør sig klar til kickoff i en kamp, hvor også Luís Figo, Paolo Maldini og andre ’legender’ spiller med. Den nyvalgte præsident, der spiller med nummer 9 på ryggen, fortæller journalisterne, at han har tænkt sig »at bringe fodbolden tilbage til Fifa, og Fifa tilbage til fodbolden«.

Bestikkelse i milliardklassen

Men ingen har glemt det billede, The New York Times bragte 27. maj 2015: Ansatte på det femstjernede hotel Baur au Lac i Zürich holder et lagen op for at skjule en af Fifa’s funktionærer, mens vedkommende bliver ført bort af politiet. Siden fik omverdenen kendskab til de amerikanske myndigheders efterforskning i sager om korruption.

Igennem årtier er der ifølge de amerikanske statsadvokater blevet betalt omkring en milliard kroner i bestikkelse for at få fingrene i tv-rettigheder og værtskaber til VM i fodbold. Amerikanerne sigter 41 funktionærer og pr-folk, 24 erklærer sig skyldige, og flere af dem ender i fængslet.

Ifølge paragraf 60 i den schweiziske civilret er Fifa en forening. Den er grundlagt med henblik på at værne om spillets regler, organisere verdensmesterskaberne i fodbold og fordele indtægterne fra dem, så de for eksempel kan bruges til at bygge fodboldstadioner i Bamako i Mali, uddanne fodbolddommere i Beirut eller trænere til juniorhold i Bern.

Men i dag skriver ukendte gerningsmænd med spraymaling ’FUCK FIFA’ på facaden af foreningens fodboldmuseum i Zürich, sponsorerne springer fra, og på Wikipedia kan man finde et særligt opslag om ’Korruptionen i Fifa’.

Blatter - en »absurd komedie«

I en omfattende kommentar til de lækkede dokumenter efter den skandaløse afsløring på hotellet Baur au Lac kalder Fifa’s nuværende ledelse genvalget af forbundets tidligere patriark Sepp Blatter for en »absurd komedie«. Blatter lod sig først tvinge fra posten, da han blev konfronteret med det faktum, at de amerikanske og schweiziske myndigheder ellers ville lukke helt ned for Fifa. »Organisationen var demoraliseret og dysfunktionel. Og økonomisk styrtblødte den også«. (Hvilket Blatter dog benægter: »Infantino kunne overtage et Fifa i topform«, siger han.)

Hvad gør man så, når man bliver tronfølger i en så forhadt, skandaleombrust organisation?

Man skal i hvert fald sørge for to ting på én og samme tid: genoprette det flossede image – og holde humøret højt blandt ens egne, hvis man vil sikre sig selv et genvalg. Og næste valg finder allerede sted i juni 2019.

Verdensorganisationen giver i en kommentar, der blot er underskrevet »Fifa«, sin nuværende præsident et glimrende skudsmål: »Sten for sten« har han formået at genopbygge forbundet, han har fremmet kvindefodbolden og sørget for, at VM i Rusland blev en af alle tiders bedste turneringer trods »den forudindtagede, angstprovokerende dækning og hele mediehysteriet«. Men nu stemmer selv forbundets kassebeholdning igen.

Og lige dét må være det allervigtigste. »The money of Fifa is your money. It’s not the money of the Fifa president«, udtalte Infantino i 2016 under sin valgtale i Zürichs Hallenstadion, hvormed han spontant høstede rungende bifald fra de delegerede.

I perioden 2015-2018 skal de 211 nationale forbund have modtaget i omegnen af 9,2 milliarder kroner, hvilket langt overstiger de beløb, der årligt blev uddelt i Sepp Blatters æra.

Pengestrømmen er for langsom

27. februar 2017, et år og en dag efter valgtalen, står Infantino på så startbanen i lufthavnen i Ghanas hovedstad, Accra. Præsidenten for Fifa er ved at afslutte en ti dage lang rundtur i Afrika – hvis han kan få kontinentets opbakning, vil det give ham 56 stemmer til valget i 2019. Og Infantino har ikke rejst tomhændet rundt. »I vores lille verden har vi altid haft massevis af folk, der er rigtig gode til at snakke. Men jeg vil også handle«, siger han.

I Blatters tid udbetalte Fifa årligt 180 millioner kroner til afrikanske medlemslande, hvorimod Infantinos Fifa angiveligt punger ud med hele 620 millioner kroner. »Det gør vi ikke for at reklamere. Vi gør det, fordi det er godt for fodboldspillet«, udtaler han. Tv-kameraerne labber hans ord i sig.

Infantino har valgt at kalde sin store fordelingsplan ’Forward’. Det handler om alt andet end at være tilbageskuende – fortiden er ikke et forbillede. I det gamle Fifa blev der udbetalt penge »uden kontrol og af politiske grunde«, skriver Fifa selv. Men i dag skulle den slags ikke kunne finde sted, for der er indført strengere opsyn og blevet ansat flere til at tage sig af kontrollen, så Fifa nu er skulle være i stand til at lave flere projekter med en øget kontrol.

Infantinos plan skal være »på ret kurs og under kontrol«, fremgår det af Fifa’s officielle årsberetning for 2017. Men internt er der andre forlydender. En af de hårdeste kommentarer er kommet fra Infantino selv. I en mail til sin kvindelige generalsekretær, Fatma Samoura, skriver præsidenten i juli 2017, at planens udbetalinger hidtil har været en »total fiasko«. Millionerne flyder for langsomt. Og hvorfor gør de det? På grund af bureaukratiet. Når der ansøges om penge, giver det anledning til »langvarige forsinkelser« og »uendelige rækker af spørgsmål« fra »frustrerede« nationale forbund.