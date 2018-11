Præsidentens dobbeltspil: Ordet 'korruption' faldt ud af Fifa's etiske regler

14. august 2018 regner det ned over Fifa med hånlige kommentarer. En journalist fra nyhedsbureauet AP afslører, at verdensforbundet er ved at revidere sit interne etiske kodeks – og har fjernet lige præcis ordet ’korruption’. Denne nyhed passer ind i fortællingen om en organisation, der er uvillig over for reformer.



Men kritikken skød forbi et væsentligt punkt. Football Leaks-dokumenter viser, at det nye kodeks ikke, som det ellers lyder i de officielle erklæringer, kun stammer fra Fifa’s medarbejdere på det etiske område. Der er én mere, der har skaffet sig indflydelse på indholdet.

Serie Præsidentens dobbeltspil På baggrund af dokumenter fra Football Leaks beskriver tre journalister fra schweiziske Tamedia i 9 kapitler Gianni Infantinos dobbeltspil som Fifa-præsident. Dette er kapitel 4. Kapitel 1: Telefonsamtale med Donald Trump her. Kapitel 2: Kaos i udbetaling af millioner fra Fifa her. Kapitel 3: 'Super Amiga' i spidsen for efterforskningen af Fifa her.

Kort før julen 2017, 17. december, skriver Vassilios Skouris en e-mail til Infantino. Den græske professor, der er ekspræsident for EU-Domstolen, fungerer som ny ledende dommer i Fifa’s etiske udvalg.

»Kære Gianni«, begynder Skouris, »som lovet sender jeg dig udkastet til kodekset, sådan som det er udarbejdet af Rojas og mig (...) Hvis du har nogen kommentarer, beder jeg dig om at sende (...) dem, så jeg kan indarbejde dem i den endelige tekst«.

Infantino svarer 11. januar 2018.

Det nye kodeks er »i sandhed fremragende«, ændringerne er »særdeles positive«. Men som »god, gammel jurist« kan han ikke læse noget reglement »uden at komme med kommentarer eller forslag«.

Derpå går Fifa-præsidenten over til at foreslå ændringer til 12 artikler. På adskillige punkter påtvinger han Vassilio en svækkelse af ordlyden. For eksempel kræver han, at der selv ved uformelle forundersøgelser skal foreligge udtrykkeligt grønt lys fra chefefterforskeren – altså fra ’Super Amiga’, Rojas.

Han afviser Vassilios’ forslag om at udelukke alle med et politisk hverv fra fodbold for i højere grad at adskille sport og politik som »overdrevent« og foreslår i stedet en nuanceret regel. I det nye kodeks forbliver alt således ved det gamle.

Men der er endnu et interessant punkt. Indtil da kunne Fifa til hver en tid indlede en undersøgelse, når nationale fodboldforbund ikke foretog sig noget i forhold til lokale overtrædelser af reglerne.

»Fifa er ikke et verdenspoliti med forpligtelse til at undersøge og straffe alt, hvad der sker i verden«, skriver Infantino om dette emne. Han forlanger, at Fifa kun skal gribe ind »subsidiært«. I det nye kodeks hedder det: Etik-staben skal vente tre måneder, inden de må påtage sig en sag.

Hans-Joachim Eckert har allerede offentligt – dog uden beviser – luftet formodninger om, at det nye kodeks bærer Infantinos fingeraftryk. De tre måneders ventetid er »en vits«, siger han. I hans tid udelukkede man en funktionær – i det mindste midlertidigt – inden for blot få dage, når der var mistanke om noget.

»Infantinos indgreb fører til absurde tilstande hvad angår delingen af magten i Fifa. Allerede hans e-mail er en krænkelse af det etiske kodeks«.

Hvis det skulle være gået korrekt til, skulle præsidenten kun passivt have været gjort bekendt med de nye regler. Strafferetsprofessor Mark Pieth fra Basel er enig: »Det er ikke præsidentens opgave selv at lave udkast til detaljerne i kodekset«. Begge de to jurister var inddraget i udarbejdelsen af den forrige version af reglerne i 2012.

»Ikke med et eneste ord« blandede den daværende præsident, Sepp Blatter, sig, siger Eckert. Når kontrollanten mister magt, får præsidenten mere magt.