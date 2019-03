Dobbelt lynstart bringer Bayern München helt til tops Efter lynstart i både første og anden halvleg vandt Bayern München 5-1 ude over Borussia Mönchengladbach.

Bayern München er oppe på siden af Borussia Dortmund i toppen af Bundesligaen i fodbold.

I 24. spillerunde vandt Bayern knusende sikkert på udebane over Borussia Mönchengladbach med 5-1 og har dermed også 54 point.

Dortmund har efter fredagens nederlag til Augsburg kun fået en sejr i de seneste fem kampe i ligaen og har smidt ni point ned til Bayern München efter 15. runde.

Mönchengladbach har 43 point på rækkens fjerdeplads.

I lørdagens sene opgør kom gæsterne fra München foran efter blot ét minut, da Javi Martínez stangede et indlæg fra hjørnespark i nettet.

Ti minutter senere gjorde Thomas Müller det til 2-0, da han i to forsøg passerede målmand Yann Sommer fra nært hold efter et indlæg fra venstresiden.

Serge Gnabry kunne dermed formentlig have lukket og slukket, men han måtte se Sommer redde flot på sin afslutning efter en friløber i det 32. minut.

Og så slog Lars Stindl til med en flot reducering med et klask til nærmeste stolpe efter 37 minutter.

Anden halvleg var under to minutter gammel, da Robert Lewandowski bragte gæsterne foran med to mål igen.

En god stikning, et godt træk og en afslutning op i nettaget var recepten.

Hjemmeholdet bød ind efter endnu en reducering, men Lewandowski havde allerede været tæt på en udbygning af føringen, da Gnabry tog revanche for sin afbrænder tidligere i kampen og scorede til 4-1 med et kvarter igen, da han var over en ripost på kanten af det lille felt.

I overtiden satte Robert Lewandowski punktum på straffespark.

ritzau