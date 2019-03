Zidane må handle for milliarder: Jeg var aldrig i tvivl Zinedine Zidane kunne ikke sige nej, da Real Madrid-præsidenten tilbød ham ny trænertjans i klubben.

I maj sidste år kastede Zinedine Zidane en bombe og sagde sit trænerjob op i Real Madrid efter den tredje Champions League-triumf på stribe, fordi han havde brug for forandring.

Mandag aften - lidt mere end ni måneder senere - blev han så præsenteret som ny træner i samme klub efter fyringen af Santiago Solari samme dag.

»Da præsidenten (Florentino Pérez, red.) ringede, var det første, jeg tænkte: 'Go'. Jeg ville aldrig kunne sige nej. Jeg har aldrig haft betænkeligheder ved at komme tilbage«, siger Zidane på et pressemøde mandag aften.

»Jeg er glad for at være hjemme igen. I morgen er jeg tilbage på job. Jeg er helt tryg ved at være tilbage og arbejde videre med denne store klub«.

Ifølge flere spanske medier var Zidane knaldhård i forhandlingerne, som mundede ud i en kontrakt frem til sommeren 2022.

Således skulle han være garanteret et beløb på op imod 2,5 milliarder kroner til at handle spillere for i sommerens transfervindue.

I den forbindelse nævnes spillere som Paris Saint-Germains Neymar og Eden Hazard fra Chelsea som nogle af de varmeste navne.

Ronaldo er hårdt savnet

Real Madrid har lidt under savnet af Cristiano Ronaldo, der sidste sommer skiftede til Juventus.

Uden ham har Real Madrid aldrig fundet fodfæste i sæsonen, og klubben har udspillet sin rolle i alle turneringer.

I den spanske liga er der 12 point op til førerholdet fra Barcelona, og i Champions League blev Real i sidste uge elimineret i ottendedelsfinalen med det ydmygende nederlag på 1-4 til Ajax på hjemmebane.

Også i pokalturneringerne er Real ude.

»Jeg har fulgt denne sæson tæt, og jeg er ikke glad for, hvordan det er gået. Vi må se, hvad vi kan gøre for at forbedre det og sikre, at vi kommer fremad igen. Jeg vil give alt, jeg har, for at gøre klubben bedre«, siger Zidane.

Præsident Florentino Pérez er sikker på, at han har fundet den rette mand til at vende skuden.

»Du har en utrolig historie i klubben både som spiller og træner. Du repræsenterer klubbens grandiositet, og vi er stolte over at have dig tilbage«, siger Perez.

Real Madrid skal på lørdag i aktion i ligaen hjemme mod Celta.

ritzau