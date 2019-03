Mestrene slår favoritdræbere og er i pokalsemifinalen

FC Midtjylland er et skridt tættere på klubbens første pokaltriumf, efter at danmarksmestrene vandt kvartfinalen med 2-0 på udebane over Kolding IF fra 2. division.

Dermed slutter midtjyderne sig til Brøndby og OB, der allerede for to uger siden løste billet til semifinalerne. Det fjerde og sidste hold bliver enten Næstved eller AaB, der møder hinanden torsdag.

Med nederlaget er pokaleventyret til gengæld slut i denne omgang for koldingenserne, der tidligere i turneringen har sendt både Vejle og Randers ud.

Wikheim satte sejrskurs

FC Midtjylland viste sig dog som en lidt for hård udfordring, og det var op ad bakke for Kolding, da Gustav Wikheim midt i første halvleg bragte gæsterne foran med 1-0.

Efter et indlæg fra Rafal Kurzawa i venstre side havnede bolden lidt tilfældigt for fødderne af den tilbagevendte nordmand, der sendte den ind bag Jens Rinke i Kolding-buret.

Det undertippede hjemmehold strittede ellers godt imod og blev et par gange nærgående foran Jesper Hansens mål.

Men Kolding-spillernes håb om at kunne vende slaget i anden halvleg blev lynhurtigt begravet, da de to hold kom på banen efter pausen.

Kampen blev lukket

Der var blot spillet 30 sekunder, da FCM-angriberen Mayron George satte foden på en hård tværbold og fordoblede favoritternes føring.

Målet ødelagde en del af optimismen i hjemmeholdets spil og blandt publikum på de tætpakkede tilskuerpladser.

Kolding-spillerne blev dog til det sidste ved med at jagte den scoring, der kunne skabe spænding i slutfasen.

Men midtjydernes forsvar løste opgaven og holdt målet rent, og dermed er holdet fortsat i spil til at vinde ’the double’ i denne sæson.

