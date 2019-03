Ronaldo-hattrick nedlægger Atlético i vildt comeback

FAKTA Tirsdagens ottendedelsfinaler Juventus-Atlético 3-0 (1-0), samlet 3-2 1-0 Cristiano Ronaldo (27) 2-0 Cristiano Ronaldo (49) 3-0 Cristiano Ronaldo (86) Manchester City-Schalke 7-0 (3-0), samlet 10-2 1-0 Sergio Agüero (35, str.) 2-0 Sergio Agüero (38) 3-0 Leroy Sane (42) 4-0 Raheem Sterling (56) 5-0 Bernardo Silva (71) 6-0 Phil Foden (78) 7-0 Gabriel Jesus (84) Onsdagens ottendedelsfinaler: 21.00 Barcelona-Lyon (0-0), 21.00 FC Bayern-Liverpool (0-0) Videre til kvartfinaler: Tottenham, Ajax, Manchester United, Porto, Manchester City, Juventus/Atlético Madrid Næste lodtrækning: Fredag 15. marts Vis mere

Manchester United gjorde det, Ajax gjorde det, og Porto gjorde det – vendte et truende nederlag til sejr i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Men kunne Juventus og Schalke 04 også gøre det?

I Torino gjorde Juventus tirsdag aften et forsøg, som krævede en stor offensiv satsning mod kontrastærke Atlético Madrid, uden det gik for hårdt ud over defensiven. Duellen endte efter en flot offensiv opvisning fra hjemmeholdet med en Juve-sejr på 3-0. Alle tre mål scoret af en mand, der altid er til at stole på i Champions League: Cristiano Ronaldo.

Dermed kunne Juventus altså vende et 0-2-nederlag i Madrid til en samlet 3-2-gevinst, og hele holdet viste stor klasse, da det for alvor gjaldt. Det kan ikke undgå at skabe norditalienske drømme om endelig igen at triumfere i Europas største klubturnering. Det er ikke sket siden 1996.

Og nu har holdet jo Ronaldo.

I Brexit-land endte tirsdag aftens anden ottendedelsfinale med en knusende 7-0-sejr til Manchester City over Schalke 04 – samlet 10-2 – og City-manager Pep Guardiola holder liv i klubbens store drøm at få fingre i det første Champions League-trofæ.

Åbningen på opgøret Juventus-Atlético var hektisk med et voldsomt pres på Atléticos forsvar, som blandt andre Blaise Matuidi testede et par gange. Den hollandske dommer Björn Kuipers måtte også lige tjekke en situation via VAR-systemet, da Cristiano Ronaldo havde tacklet Atlético-målmand Jan Oblak, hvorefter bolden blev sendt i nettet.

Det blev ved frispark til de spanske gæster.

En lille puster, og så ...

Juventus startede noget overraskende uden den offensive styrmand Paulo Dybala på banen, mens Atlético ikke havde profilerne Diego Costa og Filipe Luis til rådighed. Til gengæld var den tidligere Juventus-spiller Alvaro Morata med fra start hos Atlético.

Efter godt tyve minutters voldsom offensiv måtte Juventus skrue lidt ned for tempoet og trække vejret, hvilket fik Atlético længere frem på banen. Men det var for en kort bemærkning.

På et smukt indlæg fra Federico Bernardeschi steg Ronaldo til vejrs hen over Juanfran og headede bolden ind bag en chanceløs Oblak. Portugiseren havde nu for alvor tændt publikum, der med imponerende stemmekraft forsøgte at bære deres helte frem til gevinst.

Juventus løb ikke den store risiko i resten af første halvleg, og der ventede 45 minutters intens duel, før endnu en kvartfinalist var fundet.

Ronaldo brandvarm

Juventus startede godt efter pausen, og igen var det Ronaldos pande, der skabte eufori på tribunerne. På et indlæg fra højre oversprang angriberen alle i Atlético-forsvaret og sendte bolden over stregen, selv om Jan Oblak i første omgang fik hindret dens vej i nettet.

Champions League-kongen fra Madeira havde atter ført bevis for, at han kan noget ganske særligt i de største internationale kampe.

Vilde scener på tilskuerpladserne, hvor Juve-fans fornemmede et vildt comeback i stil med dem leveret tidligere i ottendedelsfinalerne. Skulle det virkelig ske igen? En enkelt Atlético-træffer kunne stadig knuse alle italienske drømme.