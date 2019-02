Champions League: Vild videoaften dominerer to dueller og sænker Juventus

FAKTA Onsdagens resultater Ottendedelsfinaler i Champions League, første kamp: Atlético Madrid-Juventus 2-0 (0-0) 1-0 Jose Gimenez (78) 2-0 Diego Godin (83) Schalke 04-Manchester City 2-3 (2-1) 0-1 Sergio Agüero (18) 1-1 Nabil Bentaleb (38, str.) 2-1 Nabil Bentaleb (45, str.) 2-2 Leroy Sane (85) 2-3 Raheem Sterling (90) (Returkampe 12. marts)

Efter en meget flot anden halvleg knækkede Atlético onsdag aften Juventus 2-0 i Madrid, og dermed er spanierne favorit til at nå kvartfinalerne i Champions League.Det samme er Manchester City efter en feberredning i sidste minut i 3-2-sejren over Schalke 04.

Men det var en stribe VAR-domme, der indtog hovedrollen begge steder, og der vil sikkert lægge op til flere diskussioner om den elektroniske støtte til dommerne, som har rigeligt at se til under de store internationale kampe.

Men i duellen Atlético-Juventus fik afgørelserne imidlertid sportsligt korrekte udfald, og hjemmeholdet kan i dag sagtens leve med, at man på dette punkt oplevede modgang, da sejren sletter alle spor.

Efter en rodet start på kampen kom første spektakulære situation, da Juventus fik tilkendt et frispark foran Atléticos felt. Cristiano Ronaldo sendte et drøn af sted mod mål, men den stærke slovenske målmand Jan Oblak fik lige akkurat afværget. Ronaldos holdkammerat Leonardo Bonucci havde kort efter en god chance på hovedstød, men sendte bolden over mål.

Herefter kom hjemmeholdet bedre med og pressede Juventus længere tilbage på banen. Der begyndte også at komme opgaver til Juventus-målmand Wojciech Szczesny, bl.a. på et godt langskud fra ghanesiske Thomas Partey.

Juventus-defensiven kom på en alvorlig prøve, som første halvleg udviklede sig, for Atlético-spillerne lagde masser af energi i deres omstillinger, hvor topscorer Antoine Griezmann også havde godt øje for medspillernes muligheder i offensiven.

VAR slettede ’straffespark’

Højrebacken hos Juventus, Mattia De Sciglio, timede et indgreb forkert over for Diego Costa i en løbeduel, og først dømte dommeren straffespark til Atlético, men efter et VAR-tjek blev det vekslet til frispark efter en situation, hvor Costa gjorde meget ud af at falde.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix Cristiano Ronaldo viste tidligt i kampen onsdag aften sine forrygende evner som frisparksskytte. Men Atlético har en god målmand.

Cristiano Ronaldo viste tidligt i kampen onsdag aften sine forrygende evner som frisparksskytte. Men Atlético har en god målmand. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Intensiteten i opgøret steg, og når Juventus forsøgte sig med et højt pres, blev Atléticos velkendte evne til at kombinere sig ud af problemer afprøvet. Hjemmeholdet gjorde det som regel godt.

De rød-hvide var også gode til at lukke af i forsvaret, når Juventus forsøgte sig frem ad banen. Men man kan heller ikke sige, at gæsterne satsede hårdt på at presse modstandernes bageste kæde. Påpasselighed i defensiven var i høj kurs – hos begge hold.

Da Saul Niguez trådte Ronaldo hårdt over foden, var det ikke just medfølelse, der mødte portugiseren fra hjemmepublikum. De hånede ham, og Atlético-spilleren slap for straf.

Der blev i det hele taget brugt meget fysik, og der blev lavet en stribe grove frispark fra begge sider, mens det var småt med de åbne målchancer.

Mere VAR-drama efter pausen

Anden halvleg startede med en mere beslutsom stil fra Juventus, der med Paulo Dybala som den kreative igangsætter tog initiativet. Men Diego Costa fik pludselig en friløber og skubbede en jagtende Bonucci effektivt væk, før han så misbrugte den store målchance, hvilket udløste et mægtigt suk på Wanda Metropolitano.

Men det ødelagde ikke hjemmeholdets lyst til at søge en føring, og kort efter sendte Griezmann bolden mod overliggeren, da han løftede bolden over Szczesny, som lige netop strejfede bolden.