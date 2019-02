Fodboldens fascination er i fare: Forudsigeligheden vokser i de rige klubbers mesterspil

Egentlig var det lige til at forudse. I dag spiller Juventus, Atlético Madrid, Schalke 04 og Manchester City ottendedelsfinaler i Champions League, og det er helt efter bogen, som den stod skrevet, da lodtrækningen til gruppespillet var overstået. Alle fire klubber var favoritter til at avancere.

På den måde passer dagens europæiske topkampe fint ind i en tendens, der generelt gælder i Champions League: Forudsigeligheden vokser, og den sportslige balance tipper, i takt med at pengene i fodbold koncentrerer sig om få klubber, mens de største bliver stadig større. Det viser en ny analyse fra Cies Football Observatory i Schweiz.

»Manglen på sportslig balance kan skade interessen for turneringen«, siger forsker Raffaele Poli, der er stifter og leder af det velanskrevne Football Observatory.

Champions League har haft sit nuværende format siden 2003, og analysen viser en stadig større skævhed i gruppespillet på flere måder. For eksempel henter puljevinderne flere og flere point, mens bundpropperne klarer sig dårligere og dårligere. Det samme gælder den gennemsnitlige målforskel. Og antallet af sejre på mindst tre mål er vokset så meget, at næsten hvert fjerde opgør er endt med så suveræn en vinder de seneste fire år.

Alt sammen bunder det i det samme:

»Det er tydeligt, at årsagen bag udviklingen er koncentrationen af formuer og de store økonomiske forskelle, der har udviklet sig over de seneste år. Det er sket qua globaliseringen af nogle klubber og koncentrationen af ressourcer i selve turneringerne«, siger Raffaele Poli.

Så sent som i 2016 besluttede Uefa – efter hårdt pres fra fodboldens klubmastodonter – at de fire største ligaer fra England, Spanien, Tyskland og Italien skulle have mere direkte adgang til Champions League, mens pengene til de mest traditionsrige hold også voksede igen. Til gengæld blev andelen til de svagere i systemet mindre. En slags omvendt Robin Hood i kampen om at fordele mere end 20 milliarder kroner om året.

»Det fører direkte over i holdenes sportslige ydeevne. Dybest set gør penge det muligt for klubberne at samle nogle af verdens største talenter, hvilket giver en klar konkurrencefordel – også fordi de køber spillerne fra deres rivaler. Så de styrker sig selv og svækker konkurrenterne på samme tid«, siger Raffaele Poli.

Fodboldens fascination er på spil

Fra sidelinjen ser flere iagttagere bekymret til. En af dem er danske Mads Davidsen, tidligere teknisk direktør for Shanghai SIPG FC og nu ejer af Optima Football, der rådgiver fodboldklubber og forbund om strategier og coaching. Via sin rolle i den kinesiske storklub frem til årsskiftet har han fulgt fodboldmarkedet indefra.

»Fodboldverdenen har i de seneste 5-10 år udviklet sig, så de rige er blevet rigere, og gabet til de næststørste kun vokser. Det afspejler tallene fra Cies også. På sigt kan det skade fodbolden, at uforudsigeligheden bliver mindre, for en stor del af fodboldens fascination som ’low scoring sport’ er netop, at det lille hold altid har en chance. Men den chance bliver mindre og mindre«, siger Mads Davidsen.

De seneste to transfervinduer illustrerer fint pointen. Blandt de 100 dyreste handler var det i 94 tilfælde en klub fra en af de fem største ligaer – England, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig – der stod bag indkøbet. Kylian Mbappé til Paris Saint-Germain for en god milliard kroner, Cristiano Ronaldo til Juventus for 875 millioner kroner, Riyad Mahrez til Manchester City for mere end 500 millioner kroner. Kun et par kinesiske og mellemøstlige klubber presser sig ind på listen fra Transfermarkt, der samler så præcise oplysninger om fodboldens handler som muligt.