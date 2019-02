Champions League-duel: Sydeuropas taktiske højborge ramler sammen

To bomstærke forsvar, to giftige kontramaskiner, en af verdens bedste forsvarsspillere over for en af verdens bedste angribere og to venstreben, der afgør fodboldkampe. Læg dertil to af de mest succesrige cheftrænere i europæisk fodbold, og så har man en cocktail, der garanterer en tæt, taktisk og spændende ottendedelsfinale i Champions League.

FAKTA Onsdagens kampe Ottendedelsfinaler i Champions League, første kamp: 21.00 Atlético Madrid-Juventus 21.00 Schalke 04-Manchester City Returkampene spilles tirsdag 12. marts.

Duellen står mellem Atlético og Juventus, og de to meget stærkt besatte mandskaber vil være ekstra motiverede af, at de begge har været i Champions League-finalen to gange inden for de seneste fem sæsoner. Og her blev sulten ikke stillet.

Eneste risiko for fodboldfans er, at holdene har så meget respekt for hinanden, at de taktiske overvejelser bliver for dominerende, og det ellers lovende møde udvikler sig til en lidt kedelig affære.

Målt på resultater i 2019 ligner Juventus en favorit, for Atlético har blot fire sejre i sine ni seneste kampe, mens Juventus har syv, og hvor spanierne indtager andenpladsen i La Liga med 47 point efter 24 runder, sidder Juventus igen suverænt på førstepladsen i Serie A via 66 point i 24 kampe.

Men italienerne bliver i den hjemlige liga ikke presset af giganter som Barcelona og Real Madrid, og Atlético møder frem til storkampen med flere gode oplevelser på det allerseneste.

Atlético-træner har rekord

For det første har klubben fået opfyldt sit ønske ved igen at kunne forlænge med sin argentinske cheftræner, Diego Simeone, så han på sædvanlig, energisk vis styrer holdet fra sidelinjen indtil 2022. For det andet har den kantede angriber Diego Costa netop fået comeback efter at have været skadet, og så vandt holdet weekendens lokalopgør mod Rayo Vallecano 1-0 på udebane.

Med den fornyede kontrakt til Simeone kan træneren sætte en klubrekord, der måske aldrig bliver slettet. Holder han også denne kontrakt igennem, vil han have været holdets chef i 11 sæsoner, hvilket er meget usædvanligt i en klub, der oftest blot har sin træner i et par år.

»Simeone er virkelig god til at få et hold til at stå stærkt defensivt. Ingen andre trænere i topfodbold har så mange 1-0-sejre som ham. Han forstår taktisk at lukke kampe ned, og han er villig til at gå på kompromis. For eksempel kræver han, at alle spillere knokler i defensiven, også selv om det går ud over en fantastisk angriber som Griezmann. Og så består hans hold af gode boldspillere, der ikke er bange for at spille sig ud af forsvarszonen. Der er ingen panik«, forklarer ekspertkommentator Mikkel Bischoff.

Jeg er færdig med Italien, når jeg en dag er færdig med Juventus Massimiliano Allegri

Kan Simeone føje yderligere hæder til et spansk mesterskab, en spansk pokaltitel, to Europa League-triumfer, en spansk Super Cup samt de to Champions League-finaler, vil han aldrig blive glemt af klubbens fans.

Hos Juventus regner cheftræneren siden 2014, Massimiliano Allegri, med, at han forlader italienske fodbold, når hans kontrakt udløber i 2020. »Jeg er færdig med Italien, når jeg en dag er færdig med Juventus«, siger Allegri til klubhjemmesiden.

Diego Costa, der kom til sit andet ophold i Atlético i efteråret 2017, har ikke haft den store succes som målscorer, men han er god til at skabe plads til sine kolleger på de offensive pladser, og så er hans provokerende spillestil med til at frustrere de fleste modstandere.

Hans franske holdkammerat Antoine Griezmann er især spilleren, der nyder godt af, at Costa hærger og fylder som den traditionelle frontløber. Griezmann optræder i en fri og ofte kreativ rolle i offensiven, hvor han også har fået selskab af den tidligere Juventus-spiller Álvaro Morata, der er glad for Costas comeback.

»Jeg er rigtig glad for, at Costa er klar igen. Han har hjulpet mig meget, siden jeg kom til klubben, og han er blevet min ven. Jeg er stolt af at spille ved siden af ham«, siger Álvaro Morata til sin klubs hjemmeside.

Atlético har altså fortsat held med at kunne præsentere skarpe angribere som f.eks. de tidligere stjerner Sergio Agüero, Radamel Falcao og Diego Forlan. Men sin matchvindertræffer i weekenden kom Griezmann med det gyldne venstreben op på 130 mål for Atlético og strøg forbi Fernando Torres ved at indtage femtepladsen på klubbens topscorerliste.