Ronaldo header Juventus til titel før sæsonstart

Fodbold. Juventus vandt onsdag aften den italienske Super Cup, da Torino-mandskabet besejrede Milan 1-0 i Jeddah. Cristiano Ronaldo blev matchvinder for Juventus, da han scorede med hovedet efter godt en times spil. Egentlig spillede Juve ’mod sig selv’, for holdet besejrede Milan 4-0 i sidste års pokalfinale, men mesterholdet skal jo have en modstander i den traditionelle optakt til forårssæsonen. Serie A starter lørdag, men Juventus spiller først sin 20. runde-kamp mandag hjemme mod Chievo. Juventus, der nu har erobret Super Cup 8 gange, fører ligaen med 9 point ned til Napoli.

Fodbold. Det har vakt stor harme i England, at manageren i Leeds United, Marcelo Bielsa, indrømmede, at han før en kamp mod Derby 11. januar havde sendt en medarbejder ud for at overvære Derbys træning. På et pressemøde onsdag fortæller Bielsa, at han har gjort det samme forud for alle andre kampe, som Leeds har spillet i denne sæson. »I korte træk kan jeg fortælle, at vi har kigget på alle vores modstanderes træning, før vi har mødt dem« , siger Marcelo Bielsa ifølge Reuters. Det er ikke ulovligt at overvære et modstanderholds træning, men det er ikke normal praksis i England. Derfor har fodboldorganisation English Football League (EFL), der er Englands pendant til Divisionsforeningen, og Det Engelske Fodboldforbund (FA) indledt en undersøgelse af sagen.

Tennis. Caroline Wozniacki og Maria Sharapova har vundet Australian Open med ti års mellemrum, og nu skal mestrene fra 2018 og 2008 mødes i tredje runde af årets turnering. Den 31-årige russer overvandt ligesom Wozniacki svensk modstand i anden runde, da hun besejrede Rebecca Peterson 6-2, 6-1. Sharapova er seedet som nummer 30 i sin grandslam-turnering nummer 55, mens der er tale om grandslam-turnering nummer 47 for den 3.-seedede dansker.

Badminton. Første runde af Malaysia Masters gav seks sejre og fire nederlag til de danske deltagere. I herresingle er Viktor Axelsen og Hans-Kristian Vittinghus efter sejre over japanere videre til et rent dansk opgør i anden runde, hvor også kvalifikationsspilleren Victor Svendsen er med, efter sydkoreaneren Lee Hyun-Il måtte opgive med en skade tidligt i kampen. Line Kjærsfeldt skal efter sejr over indoneseren Lyanny Alessandra Mainaky møde den topseedede, Tai Tzu Ying fra Taiwan. I herredouble er 4.-seedede Kim Astrup/Anders Skaarup og David Daugaard/Frederik Søgaard videre.

Håndbold. Kvinderne fra Odense Håndbold vandt onsdag aften for 17. gang i lige så mange ligakampe, da fynboerne besejrede Viborg med 29-27 på udebane.

Doping. Dopingskandalen i forbindelse med vinter-OL i Sotji i 2014 koster nu fire russiske bobslædekørere en lang karantæne. Blandt de fire er Alexander Zubkov, der havde æren af at bære den russiske fane ind på det olympiske stadion i Sotji under indmarchen. Zubkov har allerede fået annulleret sine resultater ved legene, men mangler ifølge Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fortsat at aflevere sine to guldmedaljer. Ud over Zubkov er hammeren faldet over Alexander Kasyanov, Aleksei Pushkarev og Ilvir Khuzin. Kvartetten har fået to års karantæne af Det Internationale Bobslæde- og Skeletonforbund og er således spærret til december 2020.

Cykling. Den Internationale Cykelunion (UCI) forbyder fra 1. marts cykelryttere i at benytte det smertestillende lægemiddel tramadol. Det oplyser UCI onsdag. Tramadol kan let købes på internettet, og det er særdeles udbredt i cykelsporten. Lægemidlet er ikke på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer, men kommer det muligvis. »Brug af tramadol kan have to typer af bivirkninger: For det første kan man få kvalme, blive træt eller få koncentrationsproblemer, hvilket kan føre til styrt i et tæt cykelfelt. For det andet kan man blive afhængig af midlet«, oplyser UCI.

Håndbold. Nikola Karabatic, der tre gange er kåret som verdens bedste håndboldspiller, er indskrevet i den franske VM-trup. Den 34-årige Paris SG-spiller afløser den jævnaldrende stregspiller Cedric Sorhaindo fra Barcelona, der blev skadet under en dramatisk kamp tirsdag aften, da Frankrig i sidste sekund udlignede til 25-25 mod Tyskland.

Tennis. Når kvindernes juniorturnering går i gang ved Australian Open, er det med Clara Tauson som topseedet, og den 16-årige dansker kommer til Melbourne med en frisk triumf. Ved en juniorturnering i Traralgon vandt Clara Tauson finalen over den jævnaldrende canadier Leylah Annie Fernandez med 6-2, 6-3. På vej mod finalen vandt Clara Tauson fem kampe og tabte kun et enkelt sæt i semifinalen mod den 9.-seedede brite, Emma Raducanu.