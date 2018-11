Udskældt franskmand sikrer Barcelona uafgjort mod Atlético Madrid i sidste minut Atlético Madrid kom foran, men Barcelona udlignede i sidste minut i topkampen i Madrid i Primera Division.

Det lignede længe en langgaber af en topkamp, men så steg Diego Costa til vejrs og headede bolden i mål med 12 minutter igen.

FC Barcelona ville dog også være med til sidste, og da Ousmane Dembélé i sidste minut sørgede for udligning, så endte topbraget 1-1 i Primera Division.

Efter en lunken forestillingen kom der pludselig gang i scoringerne til sidst i kampen, og resultatet betyder, at FC Barcelona stadig topper ligaen.

Barcelona har 25 point, mens Atlético følger efter med 24 point.

Sevilla har 23 point på tredjepladsen, inden Sevilla søndag tager imod Valladolid, hvor en sejr til Simon Kjærs mandskab vil sikre førstepladsen.

Topopgøret blev aldrig nogen stor fodboldoplevelse, og første halvleg indikerede en taktisk affære, hvor ingen af holdene ville blotte sig for alvor.

Det var småt med muligheder og chancer, men en enkelt afslutning ved siden af mål fik hjemmeholdet dog leveret.

Ingen af holdene åbnede dog for alvor for det offensive spil, og derfor endte de første 45 minutter uden mål.

Der var ikke meget at juble over for de fremmødte tilskuere, og boldflytteriet forsatte i anden halvlegs indledning.

Med en halv time igen var der stadig ikke faldet scoringer i topkampen.

Antoine Griezmann fandt Diego Costa, der forsøgte at komme til en mulighed for hjemmeholdet, men Gerard Pique fik reddet situationen.

Mål på dødbold

Vitolo afløste Thomas Lemar hos hjemmeholdet efter lidt over en time.

Hjemmeholdet appellerede kraftigt for et straffespark efter et frispark med et kvarter igen, hvor Atléticos spillere mente, at Arturo Vidal havde hånd på bolden i straffesparksfeltet.

Det lignede et opgør, hvor en scoring skulle komme fra en dødbold, og sådan gik det også.

Griezmann sparkede hjørnespark, og bolden landede ved fjerneste stolpe hos Costa, der bragede Atlético foran 1-0 med 12 minutter igen.

Barcelona ville dog også være med, og i sidste minut sparkede den ofte udskældte Ousmane Dembélé så bolden i mål og sikrede et point til Barcelona.

Tidligere lørdag tabte Real Madrid ude med 0-3 til Eibar.

Real Madrid må derfor nøjes med sjettepladsen og 20 point.

ritzau