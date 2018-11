Derby, superklassiker og nyklassiker: Fem fodboldkampe du skal se i weekenden

Landsholdsintermezzoet er slut og liga- og pokalbolden ruller igen rundt om i verden.

Den sidste weekend i november byder på en fin håndfuld topdueller, derbyer og klassikere i England, Spanien og Danmark og en kontinental titel, by- og ærkerival-kamp helt nede i Buenos Aires i Argentina.

Lørdag 18.30

Tottenham-Chelsea (3+, Viaplay, EurosportPlayer)

Hjemmeholdet får for tredje gang i denne sæson besøg af et tophold og efter nederlag til både Liverpool og Manchester City skal Christian Eriksen og co. bevise, at mandskabet har potentiale til at holde sig i top-4. Chelsea er dog vanvittigt stærke på udebane og kun 0-0-mødet med West Ham har ikke givet fuldt udbytte i denne sæson.

Lørdag 20.45

Atlético Madrid-Barcelona (Strive)

Hele fire hold har mulighed for at toppe en sjældent spændende La Liga efter flere overraskende svipsere fra Barcelona-holdet. Lionel Messi og venner topper ligaen og har ligaens bedste angreb, mens Atlético vanen tro har den mest solide defensiv.

Lørdag 21.00

River Plate-Boca Juniors (Eurosport 2, EurosportPlayer)

Efter 2-2 i det første opgør, der måtte udsættes 24 timer på grund af enorme regnmængder, tager vinderen det hele i returopgøret på Estadio Monumental, hvor reglen om flest scorede udebanemål ikke tæller. Advarsel: I den 247. Superclásico er der risiko for ekstremt hårde tacklinger, udvisninger og teatralske scener på nippet til det uværdige, men så sandelig også en ekstraordinær mulighed for at stifte bekendtskab med en anden fodboldkultur end den europæiske.

Søndag 13.00

Aston Villa-Birmingham (Viaplay)

Vi skal en tur til den næstbedste engelske række, hvor Englands næststørste by huser Second City derby. Villa og Birmingham ligger side om side midt i rækken og måske bliver det 125. møde kampen, hvor Birmingham igen får en sejr. 13 kampe siden 2005 har nemlig kastet ni Aston Vila-gevinster og fire uafgjorte møder af sig.

Søndag 18.00

FC København-FC Midtjylland (3+, Viaplay)

Mødet mellem hovedstaden og provinsen har efterhånden status som nyklassiker i Superligaen, hvor FCM og FCK kører parløb – og hvor det midtjyske mesterhold aktuelt fører på bedre målscore end FC København. Det er sjette gang, de to topklubber mødes i 2018 og antallet af indbyrdes opgør lyder nu på 61 på 18 år. FC Midtjylland har i 2018 i den grad sat københavnerne på plads. Senest i pokalturneringen for lidt over tre uger siden.

Seneste fem kampe

18.02 FC Midtjylland - FC København 3-1

09.04 FC Midtjylland - FC København 3-2

18.05 FC København - FC Midtjylland 0-2

16.09 FC Midtjylland - FC København 3-1

01.11 FC Midtjylland - FC København 2-0