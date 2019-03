Ankeinstans har talt: Whistleblower bag Football Leaks udleveres til Portugal

Rui Pinto har sagt, at han frygter for sit liv i portugisiske fængsel.

For nylig besluttede en lokal domstol i Budapest, at manden bag Football Leaks, portugisiske Rui Pinto, skal udleveres til sit hjemland Portugal, hvilket Pinto ankede. Den ungarske ankedomstol er nu kommet frem til samme afgørelse, og for manden bag lækken af millioner af dokumenter, som blandt andre Politiken har haft adgang til og beskrevet, og som har afsløret mange ulovligheder i fodbold på verdensplan, er det nok det værste, der kunne ske.

»Det handler om liv og død. Jeg beder jer, send mig ikke tilbage til Portugal«, lød det ifølge AP i retten i Budapest fra Rui Pinto, da han tidligere på måneden hørte afgørelsen første gang. Og til tyske Der Spiegel har Pinto i samme stil formuleret: »Hvis jeg havner i et portugisisk fængsel, er jeg bange for, at jeg ikke kommer levende ud igen«.

Det er dog stadig uklart, hvornår Rui Pinto bliver udleveret. Først på dagsordenen er hans rolle som vidne i en belgisk undersøgelse. Her håber belgierne, at man i de mange oplysninger fra Pinto kan finde yderligere beviser for korruption, skatteunddragelse og sammensværgelser i belgisk topfodbold.

Først efter samtaler med de belgiske undersøgere er det meningen, at Rui Pinto skal udleveres til Portugal.

Når Pinto er kommet til Portugal, vil blandt andre de franske myndigheder meget gerne dykke dybere ned i Pintos mange oplysninger, men der er endnu ikke indgået en aftale med Portugal om disse undersøgelser.

Rui Pinto blev midt i januar anholdt i Ungarn, og ved samme lejlighed blev 10 harddiske med data beslaglagt. En stor del af de data har Pinto efter sigende endnu ikke delt med medierne.

Tirsdag fastslog den ungarske ankeinstans, at disse harddiske også skal overdrages til de portugisiske myndigheder. Det drejer sig i stor udstrækning om fortrolige dokumenter fra international fodbold og dens kontakt til diverse banker i områder, der betragtes som skattely.

Portugisiske myndigheder har ladet forstå, at der kan blive tale om at anklage Rui Pinto for uretmæssigt at have skaffet sig adgang til de mange oplysninger, men whistlebloweren afviser dette.

»Jeg er ikke en hacker«, har Rui Pinto sagt til Der Spiegel. »Og for en whistleblower gælder det om at lægge de fakta om forskellig kriminalitet frem, som offentligheden ellers ikke ville få adgang til«.