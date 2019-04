Klubbernes formand: Homofobi er et samfundsproblem Det hjælper ikke, hvis man blot sender ulydige fans væk fra stadion, mener Divisionsforeningens direktør.

Der skal ændres holdninger og ikke kun straffes ved at nægte grupper af fans adgang til stadion, hvis man på sigt skal gøre noget ved problemerne med homofobiske tilråb under fodboldkampe.

Det mener Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, efter at Pan Idræt tirsdag har anmeldt fodboldfans' homofobiske tilråb og sange til Fodboldens Disciplinærinstans.

» Hvis vi skal flytte noget, så skal folk forstå, at det ikke er acceptabelt. Homofobi er ikke et fodboldproblem, det er et samfundsproblem.

»Jeg tror, det er helt afgørende, at vi har dialogen omkring det her, for det handler om, at vi skal flytte noget. Og det gør vi ikke ved at jage alle folk væk fra stadion, for det får ikke nogen til at ændre holdning - måske tværtimod, siger han.

Det er episoden fra søndagens kamp mellem OB og FC København, hvor OB-fans undervejs i kampen kom med homofobiske tilråb mod FCK-spilleren Viktor Fischer, som Pan Idræt har anmeldt.

Tirsdag har organisationen planer om at anmelde en anden sag fra mandag aften, hvor Brøndby mødte FC Nordsjælland i Farum.

Efter kampen sang en gruppe Brøndby-fans sangen 'Fischer, han er gay', hvilket oversat til dansk betyder, 'Fischer, han er bøsse'. Det er blevet opsnappet af TV3's kameraer efter opgøret i Farum.

Claus Thomsen tager stor afstand fra de homofobiske tilråb, der har fundet sted i de to kampe.

»Helt overordnet er det uacceptabelt. Alle skal føle sig velkommen i fodbolden og på stadion. Og det er ikke i overensstemmelse med vores værdier, som er tolerance og fællesskab.

Han glæder sig over, at OB og Brøndby har taget afstand fra hændelserne, men han mener, at klubberne får svært ved selv at straffe de pågældende fans.

»Det er praktisk meget vanskeligt, for folk har krav på en almindelig retsstilling, også selv om det bare drejer sig om, at man ikke får lov at komme til fodbold.

»Det kan vi gøre i det omfang, det kan lade sig gøre, men det er svært at identificere alle, siger han.

Fodboldens Disciplinærinstans kan selv vælge, om den vil tage sagerne op. Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra instansen.

ritzau