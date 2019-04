City genindtager tronen efter vital sejr over Tottenham

Årets spiller Seks nominerede Professional Footballers’ Association har nomineret seks spillere til titlen som årets spiller. Ikke overraskende dominerer titelbejlerne Manchester City og Liverpool listen. De seks nominerede er: Sergio Aguero, Manchester City Bernardo Silva, Manchester City Raheem Sterling, Manchester City Virgil van Dijk, Liverpool Sadio Mané, Liverpool Eden Hazard, Chelsea



Manchester City er tilbage på 1. pladsen i Premier League efter en smal 1-0-sejr på hjemmebane over Tottenham Hotspur. Teenageren Phil Foden sikrede hjemmeholdet de tre vitale point på et mål tidligt i kampen, og dermed er bliver de sidste runder i rækken en hæsblæsende duel om det engelske mesterskab mellem netop City og Liverpool.

Blot tre dage efter at have udkæmpet et episk drama om en plads i Champions League-semifinalen mødtes Manchester City og Tottenham Hotspur igen på Etihad Stadium, og denne gang stod der vigtige point i Premier League på spil.

Selv om City vandt onsdagens sindsoprivende og nerveflænsende forestilling mod Tottenham med 4-3, så var det alligevel hjemmeholdet, der havde revanche til gode. For trods sejren var det jo London-holdet, der samlet sikrede sig pladsen blandt de sidste fire hold i den europæiske turnering, og spørgsmålet var derfor, hvorvidt det samlede nederlag ville få indflydelse på Citys præstation i det vitale Premier League-opgør.

Tottenham var allerede efter to minutter tæt på at profitere af en fejl fra Citys John Stones, der sendte bolden lige i fødderne på Lucas Moura. Christian Eriksen opfattede hurtigt situationen og sendte en bold i dybden til Son Heung-min.

Et hurtigt træk bragte koreaneren i en gunstig position, mens hans hårde skud blev pareret af Ederson.

Tilskuerne fik dog et hurtigt mål, og det var hjemmeholdet, der i det 5. minut broderede sig igennem Tottenhams forsvar inden en hovedstødsaflevering fra kaptajn Sergio Aguero endte hos 18-årige Phil Foden.

’The Stockport Messi’, der var med i stedet for David Silva, kunne ikke undgå at heade bolden i nettet og gav de regerende engelske mestre en optimal start på opgøret.

I de følgende minutter var udeholdet i flere omgange tæt på at slå tilbage, og begge gange var det med Christian Eriksen i en hovedrolle.

Først blev han i det 14. minut spillet fri i højre siden, men som tilfældet var med Son afslutning tidligere i opgøret, fik Ederson pareret.

Et par minutter efter var den danske landsholdsspiller i den kreative rolle, da han dybt nede på egen banehalvdel med en lang, præcis aflevering sendte Son i frit løb mod Citys mål. Koreaneren blev tacklet i skudøjeblikket, og dermed løb endnu en stor chance ud i sandet for Tottenham.

City dominerede de første 45 minutter med meget boldbesiddelse, mens Tottenham lurede på kontramuligheder, som dem der opstod i indledningen.

Trods overvægt i spil til City, var det Tottenham, der havde de største muligheder for at score. Son fik sin tredje chance kort før pausen, og det var en mulighed han selv skabte med et sololøb fra omtrent midt på banen.

Igen var Ederson i Citys mål spilleren, der gjorde forskellen, og med en fin parade forhindrede han en udligning.

Manchester Citys belgiske midtbanedynamo Kevin de Bruyne måtte i 1. halvleg lade sig udskifte med en skade, og selv om det ikke i den konkrete kamp svækkede Pep Guardiolas hold mærkbart, så kan det måske få en betydning i slutspurten om det engelske mesterskab.