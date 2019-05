Uefa gør klar til at straffe uforstående Manchester City

Den uafhængige efterforskning af Manchester Citys mulige brud på reglerne for Financial Fair Play (FFP) er fuldendt, og efterforskningsgruppen har indstillet sagen til The Club Financial Control Body (CFCB).

Det oplyser Uefa torsdag. Forbundet vil dog ikke komme med yderligere kommentarer til sagen, før der falder afgørelse.

CFCB er det organ i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der dømmer de sager, hvor fodboldklubber er under mistanke for at have forbrudt sig mod FFP-reglerne.

I værste fald kan Manchester City risikere at blive udelukket fra europæiske klubturneringer og derved gå glip af de mange millioner, som deltagelse i Champions League indbringer.

Udelukkelse en mulighed

BBC og flere andre medier skrev tidligere på ugen, at flere af efterforskerne vurderede, at udelukkelse fra europæisk fodbold vil være en passende straf.

Den tidligere belgiske premierminister, Yves Leterme, er formand for efterforskningsholdet, og det er ham, der har haft det endelige ord i efterforskningsholdets indstilling til CFCB.

Manchester City er ikke overrasket over efterforskningsholdets indstilling, men nægter fortsat at have gjort noget forkert, skriver klubben torsdag på sin hjemmeside.

City: Beviser ignoreret

»Manchester City er overbevist om, at der kommer et positivt resultat, når den uafhængige retsinstans kommer med sin afgørelse. Efterforskerne har ignoreret en del af de ubestridelige beviser, som Manchester City har udleveret«, skriver klubben blandt andet.

Baggrunden for sagen er lækkede dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Ifølge disse dokumenter hjalp den nuværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, i sin tid som generalsekretær i Uefa, Manchester City og Paris Saint-Germain med at omgå FFP-reglerne i 2014.

Reglerne sætter en ramme for klubbernes forbrug for at sikre en form for økonomisk fairplay og undgå, at budgetter og forbrug eskalerer, så bundløs gæld og konkurser bliver en realitet blandt fodboldklubberne.

Man kan i store træk sige, at klubberne ikke må bruge flere penge, end de tjener. Og der er strenge grænser for, hvor stort et underskud må være over en flerårig periode.

Ritzau