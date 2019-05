Bayern München snupper syvende mesterskab i træk

Bayern München vandt det tyske mesterskab for syvende år i træk med en sejr på hjemmebane over Frankfurt.

Regnestykket var simpelt for Bayern München i lørdagens 34. og sidste spillerunde i Bundesligaen.

En sejr eller uafgjort i hjemmekampen mod Eintracht Frankfurt ville være nok til at snuppe det tyske mesterskab.

Bayern München vandt uden de helt store problemer med hele 5-1 over Frankfurt og snuppede dermed det syvende mesterskab i træk.

Med sejren kom Bayern München op på 78 point efter 34 kampe.

Borussia Dortmund, som søndag vandt 2-0 ude over Borussia Mönchengladbach, endte som nummer to med 76 point. Thomas Delaney spillede hele kampen for Dortmund.

Det var Bayern Münchens 29. mesterskab i historien, men det var ikke et af de mest overbevisende af slagsen.

Dortmund har nemlig i lange perioder i denne sæson haft førertrøjen på, men en række skuffende pointtab sendte titlen i fødderne på rivalerne fra München.

I lørdagens kamp bragte Kingsley Coman planmæssigt Bayern München foran 1-0 efter blot fire minutter efter et godt oplæg af Thomas Müller.

Frankfurt havde dog ikke givet op, og indskiftede Sebastien Haller udlignede til 1-1 seks minutter efter pausen.

I et par minutter var der lidt spænding om guldet, men Bayern-backen David Alaba sørgede straks for forløsende jubel til hjemmeholdet med scoringen til 2-1.

Indskiftede Renato Sanches øgede fem minutter senere til 3-1 for Bayern München.

Og så kunne hjemmepublikum sige ordentligt farvel til flere af klubbens mangeårige kulturbærere.

Der blev nemlig sagt farvel til en trio af Bayern-spillere inden kampen. Arjen Robben, Franck Ribery og Rafinha stopper i klubben efter denne sæson, og de fik alle blomster.

Den afgående trio kan dog også komme i spil i den tyske pokalfinale om en uge mod RB Leipzig.

Ribery blev lørdag skiftet ind efter 61 minutter, mens Robben kort efter også kom på banen.

I sin sidste hjemmekamp for Bayern München lykkedes det Ribery at takke af med et perlemål til 4-1, hvor franskmanden snød to Frankfurt-spillere og chippede den over keeperen.

Og Robben ville ikke snydes for en god afslutning på hjemmebane, da hollænderen fuldendte storsejren på 5-1 et kvarter før tid.

Mens guldfesten dermed kom på plads med en perfekt skrevet drejebog i München, var der stor spænding om den sidste plads i Champions League.

Pladserne går til holdene i top-4, som ud over Bayern München og Dortmund var RB Leipzig, der holdt fast i tredjepladsen trods et 1-2-nederlag ude til Werder Bremen.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen kom ind efter 70 minutter for Leipzig uden dog at øge sin måltotal på 15 kasser i denne bundesligasæson.

Den fjerde og sidste Champions League-plads tog Bayer Leverkusen sig knusende sikkert af med en 5-1-sejr ude over Hertha Berlin.





