Homofobisk tilråb, rødt kort og en Brøndby-sejr: Brøndby kæmpede sig til en sidste Europa-chance, mens OB tabte både på banen og tribunen

Pokalfinalen mod FC Midtjylland lignede Brøndbys sidste chance for at sikre kvalifikation til europæisk fodbold.

Men efter sejre over FC Nordsjælland, FC Midtjylland og OB lørdag eftermiddag, står Brøndby nu foran en ny ’finale’, når man fredag skal møde enten AGF eller Randers i et altafgørende opgør om den sidste europæiske plads.

En mulighed, som Brøndby sikrede sig efter en kamp i Odense, hvor de blå-gule var under stort pres i begge halvlege, men vandt 2-0 på trods af kun at ramme OB’s mål to gange.

Fynboerne viste musklerne allerede i minutterne, inden spillerne kom ind på banen. 14.200 mennesker havde fundet vej til stadion lige foran Richard Møller Nielsens plads og skrålede med på Kim Larsens ’Her i Odense’.

OB levede op til den fine opbakning i kampens første ti minutter, hvor man var meget tæt på at overrumple Brøndby. I den periode havde både Bashkim Kadrii og Casper Nielsen to gode muligheder. Kadrii fik faktisk bolden i nettet efter en aflevering fra Jacob Barret Laursen, men blev korrekt dømt offside. Mens Casper Nielsen fik skabt sine chancer ved at udnytte egen fart og Paulus Arajuuris mangel på samme.

Tvivlsomt mål

Finnen blev gang på gang udfordret af Nielsens og Kadriis hurtighed, men formåede i mange tilfælde at komme tilbage i absolut sidste øjeblik og afværge hurtigløbernes muligheder med en glidende tackling. På den måde udmærkede Arajuuri sig som et af sit holds bedste i Odense.

OB’erne havde overtaget i kampens første 45 minutter, men måtte alligevel gå til pause bagud 1-0.

Josip Radosevic drev bolden frem, spillede den til Simon Hedlund, der sendte den i dybden til Lasse Vigen, som spillede kuglen på tværs til Kamil Wilczek, der ikke skulle gøre andet end at lægge den ind i det tomme mål.

Mens Brøndby-spillere og fans jublede over en scoring, der kom stik imod spil og chancer, kogte fynboerne. Modsat den sorte skærm hos 3+ afslørede de to storskærme på stadion i Odense, at Lasse Vigen befandt sig i offsideposition, da han spillede Wilczek fri.

»Skandaledommer, skandaledommer«, skosede OB-fansene ned mod Mads-Kristoffer Kristoffersen og hans fire assistenter.

Esbjergs fans havde virkelig noget at fejre lørdag aften, for med en sejr på udebane over FC Midtjylland var bronzen sikret i en flot sæson. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Homofobisk tilråb

Det fynske humør blev ikke bedre af, at stadionspeakeren kunne berette, at Esbjerg førte mod FC Midtjylland. OB ville med en sejr og vestjysk pointtab ellers nuppe bronzemedaljerne på sidste spilledag.

Kampens negative udvikling set med fynske briller kunne dog ikke forsvare en sang om »bøsserne fra vestegnen« i begyndelsen af anden halvleg fra omkring 200 af OB-fansene på den ene endetribunen.

Den varede ikke mere end 30 sekunder, men den blev sunget. Netop Odense var stedet, hvor Viktor Fischer tidligere i sæsonen oplevede homofobiske tilråb, som han efterfølgende sagde fra over for.

Om det bliver en sag, skal Fodboldens Disciplinærintans afgøre. Tilbage i græshøjde kunne det konstateres, at Mikael Uhre afgjorde kampen, da han opsnappede en dårlig tilbagelægning af Marco Lund, driblede udenom Grytebust og scorede i det tomme mål.

Derefter endte det hele med at blive et ondt opgør, hvor OB’erne var frustrerede over at ende på en skuffende femteplads, mens Kamil Wilczek kun fik et gult kort for at slå en af sine modstandere. Så let slap Simon Hedlund ikke, da han slog ud efter Janus Drachmann og blev udvist.

I Parken fejrede FCK traditionen tro det nye mesterskab med badedyr, og så gjorde det mindre, at FCK tabte 1-3 til FCN. I Herning sikrede Esbjerg sig bronze ved at vinde 2-1.