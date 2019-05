Stor fejl til allersidst: Bundu kostede AGF dyrt, da Randers sikrede Brøndby-duel

Den situation kommer Mustapha Bundu ikke til at glemme foreløbig. Foran 1-0 og med kun 30 sekunder tilbage af den vigtige kamp mod Randers skulle den unge angriber blot løbe ned i det ene hjørne af Ceres Park og få resten af overtiden til at gå. Så havde AGF stået med det resultat, som ville have givet aarhusianerne muligheden for at møde Brøndby på fredag i en altafgørende kamp om at få den sidste europæisk plads til dansk fodbold.

Men det gjorde Bundu ikke. I jagten på endnu et mål spillede han bolden lige hen til Kasper Enghardt, som sendte den frem i banen, hvor den til sidst endte hos Marvin Egho, der sendte den i nettet til 1-1.

Det resultat gør, at det nu er Randers, som drager til Brøndby fredag.

AGF fik i løbet af kampen udstillet de offensive udfordringer, man har haft mod Randers. Aarhusianerne havde nemlig ikke kun tabt det første Europa Playoff- opgør med 2-1. Unge Alexander Ammitzbølls mål i den kamp var tilmed den eneste AGF-scoring i de seneste fire opgør mod Randers.

AGF’s offensive kvaler gjorde, at Randers fremstod som det bedste hold i første halvleg uden at få nogen mål ud af det. Den lille tekniker, Saba Lobjanidze, forsøgte at sparke bolden i den lange hjørne, og derefter blev angriberen Marvin Egho spillet fri til en god hovedstødsmulighed. Men i begge tilfælde formåede Kamil Grabara at redde begge forsøg.

Den polske U21-landsholdsmålmand har været en af AGF’s allerbedste spillere i denne sæson og fremstod også sådan mod Randers i det vigtige opgør.

AGF og David Nielsens opgave burde være blevet langt sværere i anden halvleg, da Kamil Grabara kun kunne parere Marvin Eghos skud forsøg lige ud i fødderne på Benjamin Stokke, som stod helt fri foran det halvtomme mål. Den norske angriber forhastede dog sin afslutning og sparkede på uforståelig vis bolden langt over mål.

Tvivlsomt straffespark

Det virkede på det tidspunkt som en misset mulighed fra Randers’ side for at lukke kampen med tanke med AGF’s manglende farlighed.

Særligt da AGF kom foran efter et tvivlsomt dømt straffespark af dommer Jens Maae. Casper Højer Nielsen faldt til jorden, efter hans fod kolliderede med Johnny Thomsens. Det virkede mere tilfældigt end bevidst og skete også, mens bolden var på vej væk fra Casper Højer Nielsen.

Forkert dømt eller ej. Tobias Sana bankede bolden i nettet, men det endte med at blive ligegyldigt for AGF, da Bundu lavede sin store fejl og spolerede den aarhusianske fest, der var ovre, før den for alvor nåede at begynde.

Ritzau