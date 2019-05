Klubejer om matchfixing-sag: »Jeg har det sindssygt dårligt. Det er en lortesag«

FOR ABONNENTER

Carsten Salomonsson er utålmodig for tiden. Han er hovedaktionær i FC Roskilde, og han vil gerne hurtigst muligt have afklaret, hvad der er op og ned i den sag om matchfixing, som klubbens nu suspenderede træner Christian Lønstrup startede. Det skete for et par uger siden, da han beskyldte flere spillere for at manipulere kampe.