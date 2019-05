De drømmer i Luton, græder i Notts County og selvfølgelig vandt Manchester City det hele

Der mangler tre oprykningsfinaler, men ellers er den engelske sæson faldet i hak for de 92 divisionshold.

Watfords Troy Deeney lovede Manchester Citys veteranstopper, Vincent Kompany en vanskelig aften på Wembley, hvis bøf-angriberen fik lov at starte inde i FA Cup-finalen. Man siger jo så meget, og om Manchester City er der meget at sige efter 6-0 afklapsningen af Watford i pokalfinalen, i hvilken der ikke er set en så entydig vinder, siden Bury vandt 6-0 over Derby i 1903.