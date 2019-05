Fire eksempler: Flere gange har danske sager om matchfixing trukket internationale spor

FOR ABONNENTER

I maj 2015 blev en dansker for første gang dømt ved retten for matchfixing. Sagen handlede om, at en ung mand skulle have fået flere spillere fra Hvidovre til at manipulere to kampe i 1. division og i alt have opnået en gevinst på cirka 900.000 kroner. I begge tilfælde tabte klubben stort. Samtidig skulle der i Asien være spillet et millionbeløb på en af kampene efter aftale med danskeren. Ved Københavns Byret blev manden idømt betinget fængsel i 1 år.