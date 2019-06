Borgere i Slagelse vil betale millioner i ekstra skat for igen at få en klub i fodboldens superliga

En ekstra skat på i alt knap 3 millioner kroner årligt. Det er en gruppe borgere i Slagelse villige til at betale for at få et superligahold i byen. Ny analyse viser, at der kan være gode argumenter for kommunale sponsorater eller crowdfunding af eliteidræt.