AaB og Lucas Andersen rundbarberer kriseramte Esbjerg

Esbjerg har fået en dårlig start på 3F Superligaen, og søndag forværrede AaB vestjydernes problemer med en storsejr på 4-0 i Aalborg.

Esbjerg kollapsede i første halvleg, og det udnyttede AaB til at score fire gange på under en halv time, hvor særligt anføreren Lucas Andersen imponerede.

Dermed har Esbjerg stadig sæsonens første sejr til gode, og seneste sæsons bronzevindere ligger næstsidst i Superligaen.

AaB ligger nu på femtepladsen.

Esbjerg startede ellers bedst, og efter otte minutter fik angriber Yuri Yakovenko da også bolden i nettet, men målet blev underkendt for offside.

Ti minutter senere fik AaB tildelt et lidt tyndt straffespark.

Lucas Andersen trådte op til pletten, og han sendte sikkert målmanden Jeppe Højbjerg den ene vej og sparkede selv den anden vej.

Målet rystede Esbjerg, og herfra gik det stærkt for AaB.

Først scorede kantspilleren Frederik Børsting efter en halv times spil efter en stor forsvarsfejl af Esbjerg, og to minutter senere sparkede angriberen Mikkel Kaufmann AaB på 3-0.

Lige inden pausen slog Lucas Andersen til igen efter en omstilling.

Andersen fik frit løb mod Esbjergs mål, og han satte uden problemer bolden i netmaskerne.

Efter pausen fortsatte stormløbet mod Esbjergs mål.

Frederik Børsting var tæt på at score, da bolden faldt ned for fødderne af ham, og kort efter fik Mikkel Kaufmann endnu en chance for at score.

Kantspilleren Kasper Kusk stod også pludselig fri i feltet, men Jeppe Højbjerg reddede hans afslutning.

Herefter faldt kampen til ro.

Esbjerg ville ikke blotte sig yderligere ved at angribe med for mange spillere, mens AaB-spillerne virkede tilfredse med ikke at sætte deres føring over styr.

Esbjerg skal 18. august kæmpe for holdets første sejr, når holdet møder Lyngby, mens AaB samme dag møder Brøndby.





Ritzau