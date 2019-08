Suveræne City holder med storsejr Liverpool i kort snor fra sæsonstart

Med en 5-0-gevinst i London over West Ham er mesterholdet på kurs mod endnu en sæson, hvor der skal forsvares en række trofæer.

Pludselig blev der næsten stille på London Stadium. Efter en lovende start var hjemmeholdet West Ham alligevel bagud 0-1, da en brasiliansk Jesus havde fået tåen på et indlæg og lagt bolden i nettet.

Det engelske mesterhold Manchester City var lørdag eftermiddag igen på besøg i hovedstaden, og Pep Guardiolas mandskab, som vandt Community Shield på Wembley i forrige weekend, vandt også sin Premier League-premiere.

Det sluttede 5-0 til Manchester City over West Ham, og selv om mesterholdet har en række lysende stjerner i sin offensiv, så var det i første halvleg ofte højre back/kant Kyle Walker, der satte dagsorden.

Med sit heftige antrit kunne han flere gange skabe panik i West Hams venstre side, hvor modspillerne halsede efter ham. Og hans indlæg, hvoraf det ene udløste opgørets første scoring ved Gabriel Jesus, manglede heller ikke kvalitet.

West Ham blev efter åbningsmålet presset i bund, og kun et par gange lykkedes det kortvarigt hjemmeholdet at løfte stemningen blandt holdets fans på tribunerne.

Manchester Citys nye mand på den defensive midtbane, spanske Rodrigo Hernández Cascante, kaldet Rodri, viste i en række situationer, at han kan blive et vigtigt anker på mesterholdet. Han var både fysisk stærk og god i kombinationsspillet.

Når City-frontløber Gabriel Jesus fik bolden på fødderne, havde West Ham-defensiven nok at se til lørdag eftermiddag i London. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Hård kost for West Ham

Hvis West Ham-manager Manuel Pellegrini havde talt med store bogstaver i pausen, var det ikke noget, der havde den store indvirkning på hans spillere. Det havde derimod Manchester Citys start på anden halvleg.

Efter syv minutters spil viste Kevin De Bruyne, at han trods et par grimme skader i forrige sæson stadig har sit temposkift intakt.

I en omstilling trak han fra West Ham-defensiven, og hans aflevering til Raheem Sterling blev behandlet efter fortjeneste, da holdkammeraten med venstre ben køligt sendte bolden mellem benene på målmanden i retning af nettet.

Og 0-2 var meget tæt på at blive til 0-3, da Sterling minuttet efter lagde en direktør til Jesus, som scorede. Men VAR-systemet ville det anderledes, og på den måde blev West Ham holdt lidt i live. Med 0-3 på dette tidspunkt ville opgøret have været endeligt afgjort.

Til gengæld var det City-målmand Ederson, der forlængede 0-2-stillingen, da han med to flotte redninger godt et kvarter før slut fik bremset West Hams bedste forsøg på reducering.

Klasseforskel blev tydelig

Sterling, der også i første halvleg af Community Shield var fremragende, var ikke færdig på London Stadium, og efter et elegant oplæg fra Riyad Mahrez afsluttede Sterling endnu mere elegant med et lob over Hammers-keeper Lukasz Fabianski.

Gæsterne havde et ekstra gear, og kampen var effektivt afgjort. Herefter kunne Guardiola tillade sig at udskifte sine styrmænd Kevin De Bruyne og David Silva, efter Jesus først var trukket ud til fordel for Sergio Agüero.

Det burde også være blevet til 0-4, for Agüero fik chancen på et straffespark begået mod Mahrez. Argentineren kiksede, men i følge VAR skulle der sparkes om, da Fabianski bevægede sig ulovligt i målet.

Kunne den erfarne målkonge score i sit andet forsøg? Her var Agüero sikkerheden selv, og så lignede det en sejr større end Liverpools i fredagens kamp mod oprykker Norwich (4-1). Og det blev understreget, da Sterling i sidste minut også nettede til 5-0 mod et meget træt hjemmehold.

Der var stor niveauforskel, og næste udfordring i Premier League for Manchester City bliver Tottenham på lørdag.