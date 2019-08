Liverpool lægger Norwich ned i sæsonpremiere trods mål af Teemu Pukki Liverpool førte 4-0 ved pausen og slog Norwich 4-1, da Teemu Pukki scorede for gæsterne i anden halvleg.

Liverpools spillere gik fredag aften på banen til den nye sæson i Premier League, som om de slet ikke har holdt sommerferie.

Efter under en halv time var Liverpool hjemme foran 3-0 mod oprykkeren Norwich i sæsonpremieren, og inden pausen blev det også 4-0.

Det gik i det hele taget alt for hurtigt for gæsterne, der ikke fik tid til at forsøge at finde deres ben at stå på i den bedste engelske række.

Efter syv minutter tryllede Mohamed Salah i venstre side og lagde bolden ind i feltet, hvor Grant Hanley gik helt skævt af det hele og sparkede bolden i eget net og Liverpool foran 1-0.

Så fulgte et pres i højt tempo, og efter 19 minutter gik det igen alt for hurtigt for gæsterne.

Liverpool kombinerede i feltet, og Salah slap igennem og sendte fladt bolden i mål til 2-0.

Så fik Norwich lige lov at sunde sig lidt, inden Salah tog et hjørnespark, og Virgil van Dijk steg til vejrs og pandede Liverpool foran 3-0.

Tre minutter før pausen svigtede opdækningen i gæsternes forsvar, og Divock Origi headede Liverpool på 4-0.

Pukki reducerede for Norwich

Efter pausen gik hjemmeholdet ned i tempo, og kampen var uden mål indtil det 64. minut, hvor den tidligere Brøndby-angriber Teemu Pukki bed fra sig.

Finnen modtog en bold i feltet og svigtede ikke og sparkede Norwich på 1-4.

Pukki forlængede denne sommer kontrakten med Norwich efter et år i klubben siden skiftet fra Brøndby.

I den periode har Pukki scoret imponerende 30 mål i alle turneringer, og alene i Championship leverede Pukki 29 mål i sæsonen, da Norwich rykkede op.

Liverpool havde sit resultat foran 4-1, og der blev ikke scoret mere i opgøret, som foreløbigt sendte Champions League-vinderen helt til tops i rækken og oprykkeren helt til bunds.

De øvrige kampe i den første runde spilles lørdag og søndag.

ritzau