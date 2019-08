Teenager reddede FCK's aften til sidst

FCK-fansene kan godt begynde at krydse seks torsdage af til europæisk fodbold i efteråret. Ligesom de kan begynde at tænke over, om de håber mest på at se Manchester United, Arsenal eller FC Porto i Parken.

På en ellers lidt tam europæisk aften endte 17-årige Mohamed Daramy nemlig i sidste sekund med at sikre en 3-1-sejr til FCK over Riga FC.

Det hverken bør eller kommer det danske mesterhold til at sætte over styr mod Letlands ditto. Dertil er niveauforskellen for stor. Selv om det ikke hele tiden viste sig nok torsdag aften på Østerbro.

Letterne virkede til at have svært ved at følge med, når FCK satte tempo på.

Det bedste eksempel kom ved københavnernes første scoring efter 18 minutter. Pierre Bengtsson spurtede forbi sin direkte modstander ude på venstre kant og sendte bolden ind på kanten af feltet.

Her leverede Viktor Fischer kampens detalje, da han med et retningsbestemt tæmning gled forbi Antonijs Cernomordijs og sendte bolden i nettet i næsten samme bevægelse.

Det lignede en elefant, der forsøgte at fange en gazelle.

Scoringen var Fischers første siden april. Hans løb og jubel op langs sidetribunen afslørede, at den betød noget ekstra efter en svær periode de seneste måneder, hvor han ikke har levet op til vanligt niveau.

Mange nye ansigter

Efter en godkendt start opstod der en fejlmelding på FCK-maskineriet. Måske fordi, der var sat for mange nye tandhjul sammen grundet sommerens salg og skader.

FCK stillede med elleve mand, hvor af kun Carlos Zeca, Rasmus Falk og Viktor Fischer hørte til i Ståle Solbakkens idealopstilling i den seneste mesterskabssæson.

FCK’erne kæmpede med at finde hinanden og lave nok hurtige afleveringer i træk til at bryde defensive Riga FC op igen. Og så scorede gæsterne.

Riga FC slog en lang bold, hvor Vladimirs Kamess trods en hoppende bold på et bumlet underlag formåede at holde Victor Nelsson bag sig af flere omgange og på flot vis lægge bolden op i hjørnet, mens Sten Grytebust gik ned i knæ.

Inden da havde letterne næsten end ikke haft bolden på FC Københavns banehalvdel.

Viktor Fischer slog ud med armene og råbte efter holdkammeraterne. De fleste af dem stod blot med hænderne i siden og kiggede ud i luften.

Kender man Ståle Solbakken ret, talte han i pausen ikke med små engelske ord krydret en norsk accent. For FCK-indsatsen var ikke god. Uanset, at der var tale om et hold, der så langt fra var sammenspillet.

Carlo Holse har været en af de bedste FCK-spillere her i starten af den nye sæson, men mod Riga FC virkede Ståle Solbakken mildest talt utilfreds med talentets præstation flere gange i første halvleg.

Debut til nyindkøb

Derfor kom nyindkøbte Michael Santos ind fra anden halvleg start. Til sin debut og aftenens største jubelbrøl en dag efter, at han blev præsenteret som ny FCK-spiller.

Santos blev dernæst manden, der midt i anden halvleg sendte et indlæg ind i feltet, som på tv-billederne så ud til at ramme Stefan Panic på skulderen. Men dommer Bas Nijhuis så noget andet og dømte straffespark.

Det udnyttede Pieros Sotiriou fra den straffesparksplet, der var blevet udskiftet efter dramaet mod Røde Stjerne.

En vigtig scoring for Sitiriou med tanke på det pres, der nu er på ham med tanke på Jonas Wind og Dame N’Doyes længerevarende skader.

I kampens sidste halve time virkede FCK til for alvor at gøre den lettiske modstander mør. Alligevel var det Olegs Laizans, som skabte en stor mulighed, da han med 20 minutter tilbage af kampen sendte et skud mod mål, som Sten Grytebust kun akkurat fik skubbet ud på den ene stolpe.

Ståle Solbakken viste med al tydelighed, hvad han mente om eget holds defensiv ved at losse til noget skrald i sit tekniske felt.

Humøret var dog bedre ved slutfløjtet, da indskiftede Mohamed Daramy havde gjort det til 3-1.