Nej, Brøndby kan ikke true FCK'erne. Det viste stærke AGF os med den første sejr på Vestegnen i 12 år

Er Brøndby i virkeligheden førsteudfordrer til FCK? Spørgsmålet blev stillet for en uge siden. Men glem det. Selvfølgelig er FCM klar favorit mod Brøndby på søndag på MCH Arena. Det fortæller søndagens resultater os, og Brøndby spiller jo ikke som et tophold, selv om støtten på hjemmebane er super. Vi så det mod et koncentreret, disciplineret AGF-hold. Brøndby blev nærmest spillet ud af banen og slået 3-0. Aarhusianerne var kampberedte fra start og spillede klart bedst efter pausen i et opgør med hårde dueller og fight, der gav skader. Og Brøndby-træner Niels Frederiksen var, logisk nok, utilfreds med sit holds boldomgang i den hektiske dyst, hvor poleret kombinationsspil var en mangelvare før pausen, og AGF’erne dygtigt fik lukket ned for Brøndby-topscorer Kamil Wilczek.