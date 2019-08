7. runde i Superligaen: Sæsonens største sejr sender veloplagte AaB op i top-6

Esbjerg-Silkeborg 2-2

Mål: 1-0 Adrian Petre (14) 1-1 Ronnie Schwartz (41) 1-2 Shkodran Maholli (57) 2-2 Adrian Petre (72)

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Det var ikke en kamp, der vil gå i historiebøgerne for nogle af holdene, men målene vil måske.

Reserveangriberen Adrian Petre scorede begge Esbjergs mål, mens Silkeborgs Shkodran Maholli scorede noget, der potentielt kunne være årets mål i 3F Superligaen, da holdene søndag spillede 2-2.

Resultatet betyder, at stillingen er uændret for begge mandskaber efter syvende spillerunde - Silkeborg er sidst, Esbjerg er næstsidst.

De to hold skiftedes til at have initiativet, og det betød, at spændingen var intakt frem til sidste minut.

Vestjyderne kom igennem et par gange i Silkeborgs venstre side, men det var et hjørnespark, der skulle åbne kampen op.

Efter noget klumpspil inde foran mål dukkede Esbjergs angriber Adrian Petre, der fik chancen fra start i front i stedet for karantæneramte Yuri Yakovenko, op, og rumæneren gjorde det til 1-0 for hjemmeholdet efter 14 minutter.

Med føringen i ryggen stillede esbjergenserne sig længere tilbage på banen ligesom i den forrige kamp mod Lyngby, men denne gang blev det dyrt.

Efter en periode, hvor Silkeborg nærmest spillede powerplay foran esbjergensernes felt, kom den tidligere Esbjerg-angriber Ronnie Schwartz foran Esbjerg-forsvarsspilleren Rodolph Austin og udlignede for gæsterne.

Efter 57 minutter havde silkeborgenserne så vendt 1-0 til 1-2, og det blev gjort på fornemmeste vis.

Silkeborgs angriber Shkodran Maholli modtog bolden ude på siden. Driblede ind mod midten, hvorefter han bragede bolden op i det lange målhjørne, mens hjemmeholdets forsvar så passivt til.

Det ville Esbjerg og Adrian Petre ikke finde sig i. Rumæneren svarede igen ved at sparke et frispark op i nærmeste målhjørne efter 72 minutter spil, og med to mål kan man roligt sige, at angriberen greb sin chance.

Lyngby-Randers FC 2-0

Mål: 1-0 Lasse Fosgaard (45) 2-0 Nicolai Geertsen (61)

Med 2-0-scoringen lavede Nicolai Geertsen (th.) sit første mål i Superligaen. Foto: Jens Dresling

For første gang i Superligaens historie prøvede Lyngby at vinde over Randers FC.

Sejren blev på 2-0, da Lasse Fosgaard efte et godt træk ind i pbanen scorede sit første mål i denne sæson lige inden pausen og anfører Nicolai Geertsen headede et hjørnespark i mål til sin første scoring i Superligaen.

Lyngby og Randers FC har i Superliga-tiden mødt hinanden 15 gange, og de første 14 kampe har havde Randers 9 sejre og 5 gange uafgjort. Lyngby havde endda tabt de seneste 5 indbyrdes kampe.

Generelt var det en meget lige kamp, men oprykkerne fra Lyngby var mest kyniske, og derfor tabte Randers for tredje kamp i træk.

Det betyder, at kronjyderne blot er noteret for fem point efter syv kampe, mens Lyngby har ni af slagsen, hvilket rækker til en foreløbig syvendeplads i Superligaen.

Fra starten af kampen havde begge hold optræk til gode chancer, men den sidste, afgørende aflevering savnede kvalitet, hvorfor det sjældent blev rigtig farligt.

Lyngby kom frem til en del dødbolde, men en solid Randers-defensiv afviste gang på gang.

Randers forsøgte ofte at sætte kantspilleren Saba Lobjanidze i scene i venstre side, men Lyngby tillod ikke georgieren at få meget plads.

Hjemmeholdet bragte sig foran i første halvlegs overtid, da Lasse Fosgaard fandt plads bagest i feltet og sikrede Lyngby en pauseføring på 1-0.

Anden halvleg blev mere åben, og begge hold kom hurtigt frem til et par fine muligheder.

I det 61. minut kom Lyngby-forsvareren Nicolai Geertsen først på et hjørnespark og fordoblede værternes føring med et godt hovedstød.

Efter 2-0-målet satte Randers sig på spillet og skabte chancer til at bringe spænding tilbage i opgøret, mens Lyngby lurede på hurtige omstillinger.

Kronjyderne måtte dog sande, at de for tredje kamp i træk gik fra banen uden at komme på scoringstavlen.

Lyngby gæster i næste runde Horsens, mens Randers tager imod Silkeborg.

Hobro-OB 0-0

OB'eren Issam Jebali (tv.) og Emmanuel Sabbi i duel i fredagens kamp i Hobro. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hobro og OB spillede fredag aften en målløs kamp i 3F Superligaen, da fynboerne gæstede DS Arena.

Det blev en fysisk krævende kamp, der mod slutningen viste sine klare spor på begge mandskaber.