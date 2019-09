Defensivt tysk hold falder fra hinanden og er chokerende langt fra fordums styrke

FOR ABONNENTER

De seneste par sæsoner har været hårde at komme igennem for tilskuerne på Volkspark Stadion. I 2018 måtte de for første gang nogensinde se deres hold, Hamburger SV, rykke ud af Bundesligaen. Og som om den ydmygelse ikke var nok, så glippede den direkte oprykning for storklubben, hvilket var ensbetydende med endnu et år på anden klasse.