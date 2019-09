Dansk fodboldchef efter kvinde brændte sig ihjel: Iran skal straffes for kvindeforbud

Diskrimination er forbudt. Punktum«.

Sådan – kort og kontant – opsummerer formanden for Dansk Boldspil-Union, Jesper Møller, sagen om Irans kontroversielle forbud mod kvinder på tilskuerpladserne til fodboldkampe.

»Reglerne er glasklare. Diskrimination kan ikke tolereres. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det så handler om seksuel orientering, nationalitet, hudfarve eller køn. Der er og skal være nul tolerance over for den slags«.

Det seneste år har Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, øget presset på Iran for at lade kvinder tage plads på tribunerne, når bolden ruller på et iransk stadion. Og stribevis af anholdelser og fængslinger af kvinder, der har trodset forbuddet, har fået sagen til at eskalere.

Og i denne uge nåede sagen en tragisk kulmination, da den 29-årige iranske kvinde Sahar Khodayari begik selvmord med udsigten til at skulle afsone 6 måneders fængsel for at have klædt sig ud som mand og tiltvunget sig adgang til en fodboldkamp i hovedstaden Teheran.

»Det er paradoksalt, at vi her i Danmark gør alt, hvad vi kan, for at få kvinder og piger til fodbold, og så skal vi diskutere en sag, der burde høre et helt andet århundrede til«, siger Jesper Møller om det iranske forbud, der har eksisteret i mere end 40 år.

Regelbrud skal straffes

Derfor har formanden også en klar forventning om, at Fifa straffer og sanktionerer Iran, hvis ikke landet retter ind.

»Man skal ikke være i tvivl om, at Fifa er opmærksom på det her. Infantino (Fifa’s præsident, red.) har påtalt det over for iranerne. Og faktisk vil jeg gætte på, at der er lande – også Iran – der får sig en ubehagelig overraskelse, hvis de ikke følger reglerne«, siger Jesper Møller.

Han forklarer sin optimisme i forhold til sanktioner med, at både Fifa og de kontinentale forbund i løbet af foråret og sommeren strammede reglerne op i forhold til diskrimination. Regler, som også de nationale forbund er underlagt. Den opstramning var ifølge Jesper Møller nødvendig, fordi lovteksterne var så slappe, at de kunne tvistes og bøjes. Nu kan de ikke længere misforstås, men forhåbentlig håndhæves uden for mange juridiske sværdslag.

»Der er nultolerance. Derfor skal overtrædelser af reglerne, som vi ser i Iran, sanktioneres. Og hvis det ikke sker, så skal vi nok råbe op«, lover Jesper Møller.

»Vi vil ikke med vores værdier stiltiende se på, at de her krænkelser finder sted. Vi vil ikke finde os i det«.

En lille åbning

Presset har rykket Iran en tand. I august meddelte det iranske fodboldforbund, at kvinder var velkomne til VM-kvalifikationskampen i Teheran mellem Iran og Cambodia 10. oktober. Men forbundet siger intet om, hvorvidt forbuddet vil blive ophævet ved alle andre kampe i landet.

Og det skal det, mener Jesper Møller. Til gengæld vil han ikke gøre sig klog på, hvilken sanktion der vil være passende, hvis ikke kvinder igen bliver inviteret indenfor på stadion.

»Det har Fifa et uafhængigt disciplinært system, der skal se på. Det vil jeg lade dem om. Og når de har afsagt en dom, så kan det jo være, at sagen ender hos den internationale sportsdomstol, CAS. Men at det skal straffes, er klart«, siger DBU-formanden.

Fifa har mulighed for helt at udeklukke det iranske fodboldforbund. Den type sanktioner har Fifa tidligere gjort brug af. Mens eksempelvis Nigeria, Kuwait og Pakistan har været udlukket fra at deltage i internationale turneringer på grund af politisk indblanding i landenes fodboldforbund, så har Fifa tidligere også slået hårdt ned på diskrimination.

Under apartheidstyret blev Sydafrika to gange suspenderet, indtil landet i 1976 blev helt smidt ud af Fifa. Først da styret begyndte at smuldre i 1991, blev sydafrikanerne igen taget til nåde af Fifa.