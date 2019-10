13. runde i Superligaen: Brøndby hopper ind i top-3 med sikker sejr over Lyngby

Politiken giver dig overblikket over weekendens kampe i Superligaen.





Lyngby-Brøndby 0-3

0-1 Kamil Wilczek (38) 0-2 Kamil Wilczek (69) 0-3 Dominik Kaiser (72)





Brøndby-spillerne Kamil Wilczek og Dominik Kaiser viste stor skarphed i søndagens Superliga-opgør mod Lyngby Boldklub.

Polakken og tyskeren udnyttede de chancer, de fik, og sørgede sammen for, at Brøndby løb med en stensikker 3-0-sejr mod et Lyngby-hold uden bid.

Sejren sender Brøndby op på tredjepladsen i tabellen, hvor Lyngby er på 13.-pladsen efter 13 runder.

Brøndby mødte op i den 3-5-2-formation, som nedlagde FC København for et par uger siden og havde kontrol over kampen i alle 90 minutter.

Lyngby spillede tandløst i de offensive sekvenser, og en efterhånden godt sammentømret Brøndby-defensiv havde ingen problemer med at modstå.

Brøndby skabte ikke et væld af chancer, men Superliga-topscorer Kamil Wilczek er i øjeblikket ustoppelig, og han scorede altså både på hovedstød og straffespark, inden Dominik Kaiser lukkede kampen til 3-0.

Første halvleg blev skudt udmærket i gang med fine chancer i begge ender inden for det første kvarter.

Hos hjemmeholdet var den Brøndby-ejede dribler Rezan Corlu tættest på efter ti minutter, da han fra distancen tvang Brøndby-keeper Marvin Schwäbe ud i fuld længde.

Brøndby stod for den første kæmpechance, som tilfaldt Dominik Kaiser efter et kvarter - tyskeren smækkede læderet på stolpen.

Derefter forløb det ganske søvndyssende indtil 37. minut. Kamil Wilczek steg op til et perfekt indlæg fra Anthony Jung og stangede den resolut i kassen til 1-0.

Lyngby gav Brøndby en forskrækkelse otte minutter efter pausen, da Rezan Corlu pludselig var helt fri i feltet, men han ramte bolden skidt, og den gik langt forbi.

Brøndby lod sig ikke ryste, og efter 70 minutter scorede Kamil Wilczek igen.

Denne gang tæskede polakken bolden i nettet på et straffespark, som Dominik Kaiser fremprovokerede, da han blev holdt i og nedlagt i feltet.

Bare to minutter senere blev kampen så godt som lukket, da Simon Hedlund med en perfekt timet stikning lagde bolden til rette for iskolde Kaiser, der lagde den kontrolleret forbi Thomas Mikkelsen i målet.

Brøndby er med søndagens 3-0-sejr på tredjepladsen, men kan dog overhales af Randers FC, som mandag møder FC Midtjylland.

Foto: Lars Poulsen En angriber elsker at score, og Michael Santos var søndagens mand for FC København i Parken, hvor spilleren fra Uruguay scorede to gange mod Esbjerg.

En angriber elsker at score, og Michael Santos var søndagens mand for FC København i Parken, hvor spilleren fra Uruguay scorede to gange mod Esbjerg. Foto: Lars Poulsen

FCK-Esbjerg 3-1

1-0 Michael Santos (21) 2-0 Michael Santos (64) 3-0 Pieros Sotiriou (86) 3-1 Yuri Yakovenko (90)





FC København holder fortsat trit med førerholdet FC Midtjylland i toppen af Superligaen.

Søndag slog de regerende mestre på eget græs Esbjerg med 3-1 efter en knapt så prangende indsats af københavnerne.

Michael Santos scorede to gange for værterne, inden Pieros Sotiriou slog sejren fast på et hovedstød i slutminutterne. Til sidst reducerede Yuri Yakovenko for Esbjerg.

Gæsterne fra bunden af ligaen led en lidt hård skæbne, for det var dem, der ville mest og skabte mest før pausen.

FCK-træner Ståle Solbakken var flere gange ude ved sidelinjen for at råbe sine spillere an.

Nordmanden kunne se Esbjerg spille sig til to nærgående hovedstød – et på overliggeren fra Mohammed Dauda og et forbi stolpen fra Joni Kauko – før hans hold gjorde væsen af sig.

Det var efter 20 minutter, hvor Santos bragte værterne foran med 1-0.

Viktor Fischer forsøgte først med et hårdt skud ved nærmeste stolpe, som Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg kun fik blokeret. Bolden sprang ud i feltet, hvor Santos fra nært hold scorede.

Det var stik imod spil og chancer, at FCK tog føringen. Værterne havde virket en smule kyst af de årvågne Esbjerg-spillere, der fik presset FCK-spillerne til nemme boldtab.

Esbjerg havde flere udmærkede forsøg frem mod pausen, men chancerne ebbede ud i anden halvleg.

Her lykkedes det dygtigt FCK at kontrollere kampen hjem, og efter godt en times spil øgede værterne til 2-0 på et veludført kontraangreb.

Anfører Carlos Zeca sendte Santos afsted, og Uruguay-spilleren udnyttede friløberen til at gøre det til 2-0.

Fem minutter før tid øgede indskiftede Pieros Sotiriou til 3-0 på et hovedstød.

I de sidste sekunder lykkedes det Esbjergs Yuri Yakovenko at reducere til 1-3 på et fremragende langskud.

Nicklas Bendtner var for anden gang i startopstillingen for FCK i Superligaen, men angriberen fik ikke skabt det store. Efter nu sammenlagt 200 minutter i landets bedste række har Bendtner endnu ikke scoret.

FCK har i hele sæsonen været hårdt plaget af skader, og søndag måtte midterforsvareren Andreas Bjelland trække sig tidligt og lade sig udskifte midtvejs i første halvleg.

Sejren bringer FCK op på 28 point efter 13 spillerunder. Københavnerne har et færre end FC Midtjylland, der mandag møder Randers FC.

FCK skal på torsdag forsøge at følge op på en god start i Europa Leagues gruppespil, når holdet gæster Dynamo Kiev. FCK har fire point efter de to første gruppekampe.





Superligaen 13. runde Fredag AaB-OB 1-0 Søndag AC Horsens-Hobro 1-0 SønderjyskE-FC Nordsjælland 1-4 AGF-Silkeborg 3-4 16.00 FC København-Esbjerg 3-1 18.00 Lyngby-Brøndby 0-3 Mandag 19.00 FCM-Randers FC (TV3 Sport)



Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Silkeborgs Ronnie Schwartz viste søndag mod AGF igen sin skarphed foran mål.

Silkeborgs Ronnie Schwartz viste søndag mod AGF igen sin skarphed foran mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF-Silkeborg 3-4

0-1 Mathias Hebo Rasmussen (26) 1-1 Mustapha Bundu (28) 2-1 Patrick Mortensen (30) 2-2 Ronnie Schwartz (42) 3-2 Patrick Mortensen (48) 3-3 Ronnie Schwartz (straffe 67) 3-4 Anders Hagelskjær (88)





Det blev til sæsonens første sejr, da Silkeborg IF søndag vandt 4-3 ude over AGF på et mål i det 88. minut af Anders Hagelskjær.

Kampen bølgede frem og tilbage, men i sidste ende var AGF ikke skarp nok, for det skulle være blevet til langt mere end tre mål for hjemmeholdet.

Silkeborg er dog fortsat sidst i 3F Superligaen med seks point efter 13 kampe, mens AGF er på fjerdepladsen med 20 point.

Midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen bragte Silkeborg i front efter 26 minutter med et flot langskud.

AGF fik dog svaret hurtigt igen to minutter efter.

Formstærke Mustapha Bundu modtog en lang bold og fik på akrobatisk vis drejet rundt om sig selv og vippet bolden i mål til 1-1 efter skidt forsvarsspil.

Hjemmeholdets fans skulle heller ikke vente længe på et føringsmål til AGF, for det faldt to minutter senere.

Et fladt indlæg fra back Casper Højer landede for fødderne af angriber Patrick Mortensen, som sikkert lagde bolden i kassen.

Efter scoringen trak det flere gange op til yderligere AGF-mål, men det var Silkeborg, der fik udlignet kort inden pausen.

Angriber Ronnie Schwartz modtog ud af det blå en dyb stikning, som han på fornemmeste vist lobbede over AGF-målmanden.

AGF kom på 3-2 i det 47. minut, da Patrick Mortensen fra tæt hold gav hjemmeholdet føringen med sin anden scoring i kampen.

Bedst som man troede, at hjemmeholdet skulle udbygge føringen, fik Silkeborg tilkendt et straffespark.

Det udnyttede Ronnie Schwartz på sikker vis, da han med sit andet mål i opgøret udlignede til 3-3.

I det 88. minut kom forløsningen for Silkeborg, da forsvarsspiller Anders Hagelskjær fik pandet et indlæg i kassen til 4-3.





Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix FC Nordsjællands Mikkel Damsgaard havde en dejlig søndag i kampen mod Sønderjyske.

FC Nordsjællands Mikkel Damsgaard havde en dejlig søndag i kampen mod Sønderjyske. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Sønderjyske-FC Nordsjælland 1-4

0-1 Mikkel Damsgaard (9) 1-1 Jeppe Simonsen (22) 1-2 Kian Hansen (47) 1-3 Mikkel Damsgaard (50) 1-4 Mohammed Kudus (79)





Spillerne fra FC Nordsjælland viste høj kvalitet i opspil og afslutninger i søndagens udesejr på 4-1 over Sønderjyske i Superligaen.