Tottenhams krise forværres efter fuser mod bundhold

Den store London-klub, der i foråret spillede Champions League-finale, havde hårdt brug for en sejr, men måtte hjemme nøjes med 1-1 mod Watford.

Lørdag eftermiddag var opmærksomheden i 9. runde af Premier League rettet mod London og Tottenhams hjemmekamp mod Watford. Efter en vaklende september måned og en grim start på oktober havde manager Mauricio Pochettinos mandskab hårdt brug for en sejr. Den kom ikke, og faktisk var holdet lidt heldigt med overhovedet at hive et 1-1-facit i land.

Kampen, der blev spillet uden en skadet Christian Eriksen, skulle efter pausen med landskampe vise, om Tottenham-kollektivet havde fundet den rigtige indstilling i jagten på genopretning efter de seneste nederlag, 0-3 til Brighton og 2-7 til Bayern München.

Tilskuerne var på grund af skuffelserne afventende, men fandt dog, som ventet, kræfter til at buhe af gæsternes frontløber Danny Welbeck, der har en fortid hos ærkerivalen Arsenal. Det stilnede dog hurtigt af, for evigt uheldige Welbeck holdt kun tre minutter og blev så afløst af Gerard Deulofeu.

Watford chokstartede

Men uheldet så ikke umiddelbart ud til at plage Watford, der kort efter bragte sig foren 1-0, da Abdoulaye Doucoure effektivt udnyttede et godt, fladt indlæg fra Daryl Janmaat. Ud over glæden hos Watfords fans blev der ikke sagt meget på det nye Tottenham Hotspur Stadium. Tilskuerne var måske lidt i chok.

Senere i første halvleg forsøgte hjemmeholdets fans sig med de sædvanlige sange, men trods en energisk indsats fra de hvidblusede var det småt med opmuntringer i en kamp, der var forløber til næste søndags store udfordring på Anfield mod topholdet Liverpool.

Tottenham manglede kreativitet i det offensive opspil, og trods en periode med et godt pres på modstanderne blev der ikke skabt åbne målchancer foran Ben Foster på gæsternes mållinje. I det hele taget var spillet hos begge mandskaber en rodet forestilling.

Koreaner skabte håb

Pochettino hev Davinson Sanchez ud efter de første 45 minutter og forsøgte at sætte fart i sit hold ved at sende Son Heung-min på banen. Sydkoreaneren fik hurtigt skabt truende situationer i modstandernes defensiv med sine velkendte ryk, og han lignede en mulig løsning på Tottenhams problemer mod Watford.

Presset på Watford steg, som anden halvleg skred frem, men Watfords defensiv var ikke let at nedbryde, og ikke mindst Deulofeu var et godt våben i holdets omstillinger.

Men Watford-målmand Foster leverede i slutfasen en fejl, som Dele Alli udnyttede til en udligning, der om ikke andet så bremsede en begyndende nederlagsstime for hjemmeholdet.

Der er dog masser at arbejde med for Mauricio Pochettino frem mod opgøret mod Liverpool.