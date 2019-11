Danmark vinder 6-0 og tager til Dublin med endnu en lille rekord

Danmark er klar til EM-kvalifikationsfinalen mod Irland på mandag med endnu en lille landsholdsrekord.

Med 6-0 over Gibraltar i Parken har Danmark i de to kampe mod lilleputnationen vundet sammenlagt 12-0, og så stort har Danmark ikke vundet sammenlagt over samme modstander i en VM- eller EM-kvalifikation.

Det nærmeste er de to sejre på 10-0 (8-0 i Aalborg og 2-0 i Bacau) over Rumænien i OL-kvalifikationen i 1987, mens de største samlede sejre i EM- og VM-sammenhæng er 8-0 over Liechtenstein (4-0 og 4-0) og Israel (3-0, 5-0).

Danmark kunne samtidig med kampen i Parken have fået hjælp inden finalen, hvis Georgien havde taget point fra Schweiz, men Schweiz vandt 1-0 på en scoring efter 76 minutter af Cedric Itten, der var skiftet ind til sin debut 5 minutter tidligere.

Nu kan Danmark nøjes med uafgjort mod Irland for at sikre kvalifikationen, mens en sejr vil give Danmark førstepladsen i kvalifikationspuljen.

En uheldig målmand fra Gibraltar

I Parken fik Danmark god hjælp af Gibraltars målmand, Kyle Goldwin, der var involveret i de tre første mål.

Robert Skov skovlede liggende bolden i mål til 1-0, efter Goldwin ikke havde holdt den, Goldwin gik forkert af et lang aflevering fra Simon Kjær, så Christian Gytjkjær scorede til 2-0 lige efter pausen, og Godwin skubbede bolden lige ud for fødderne af Martin Braitwaite, der gjorde det til 3-0.

Robert Skov på oplæg fra Daniel Wass og Christian Eriksen med to mål på oplæg fra Thomas Delaney og endnu en gave fra en modstander lukkede målfesten i Parken.

Således forløb kampen ifølge Ritzaus livedækning: