Tidligere klubber husker ikke mystisk hollænder: Viborg-chef finder det underligt, at ingen kender hans nye spiller

Fodboldklubben Viborg FF skrev tidligere på måneden kontrakt med hollænderen Bernio Verhagen, der blev præsenteret som en »... lynhurtig og aggressiv spiller«.

Men Verhagen trækker et spor af mystik efter sig. Ifølge transfermarkt.de er Viborg hans fjerde klub inden for det seneste år, men han er ikke noteret for en eneste kamp nogen steder.

B.T. har ringet til en stribe af de klubber, som spilleren ifølge sit cv har haft berøring med, men det er de færreste, der kan huske nogensinde at have set hollænderen.

Ukendt i klubberne

Han skulle være uddannet på ungdomsakademiet i Willem II i sit hjemland. I klubben har man dog ikke hørt navnet før.

»Jeg er bange for, at det er en ’falsk’ spiller, du henvender dig om«, siger Willem II’s pressechef, Wouter Jenssen, til B.T.

Heller ikke i klubbens amatørafdeling kan man genkende Verhagen. Det samme er tilfældet i Næstved, FC Midtjylland og Randers, hvor han angiveligt skulle have været til prøvetræning.

Det skulle dog være sikkert, at han har været forbi klubben Audax Italiano i Chile, men ifølge en lokal journalist, som B.T. har talt med, havde han »... slet ikke niveau til professionel fodbold«.

»Der var også stor tvivl om, hvorvidt han overhovedet var professionel fodboldspiller«, tilføjer journalisten Christian Gonzalez fra avisen La Tercera.

Sportschef: Netværkspleje

Det er sportschef Jesper Fredberg, der har hentet Verhagen til Viborg. Han synes, det lyder »... lidt underligt«, at flere af klubberne aldrig har hørt om den hollandske spiller.

»Vi har hentet ham gennem et netværk. Det er for at pleje det netværk, at vi har taget ham ind. Så vi får mulighed for at tiltrække andre spillere. Det er det, der er tanken bag«, siger Jesper Fredberg til B.T.

Avisen har også talt med Verhagen selv. Han slår fast, at han er professionel fodboldspiller – selv om han i en alder af 25 år ikke har spillet nogen kampe.

»Jeg har en kontrakt i en professionel klub, der har bedt mig om at træne, inden jeg fik en kontrakt. Hvis jeg ikke var god nok, ville Viborg ikke skrive under med mig. Viborg er ikke en dum klub, som henter spillere, der ikke kan spille fodbold«, siger Bernio Verhagen.

Ritzau