Doping-ballade: Russisk topatlet uddeler smæk til sit lands atletikledelse

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 3.00 Badminton: Korea Masters TV3 Sport 13.45/22.45 Golf: Players Championship 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Randers 21.45 Fodbold: Paris SG-Lille 1.05 Ishockey: Pittsburgh-New Jersey 5.40 Standardvogne: V8 TV3 Max 20.30 Fodbold: Dortmund-Paderborn 6’eren 11.00/12.30 Formel E: GP Saudi-Arabien Eurosport 1 8.55/13.00 Formel E: GP Saudi-Arabien 14.00/19.00 Curling: EM 18.00 Golf: RSM Classic Eurosport 2 11.00/18.00 Tennis: Davis Cup Vis mere

Doping. Den tredobbelte russiske verdensmester i højdespring, Mariya Lasitskene, er rasende på sin nations atletikledere. Fredag, dagen efter flere af dem blev anklaget for at bremse en antidoping-undersøgelse, er hun ifølge nyhedsbureauet AP ude med hård kritik. Højdespringeren kræver hurtig handling, reformer og fjernelse af den nuværende ledelse toppet af atletikpræsidenten Dmitriy Shlyatkin. »Den nye ledelse, der skulle bringe os ud af hele det mareridt omkring doping, har vist ikke at være bedre end den gamle og på nogle punkter næsten værre«, siger Mariya Lasitskene. »Shlyatkin og hans hold må omgående træde fra og aldring vende tilbage. Og jeg vil gøre mit for at sikre, at det sker«. Mariya Lasitskene har også skrevet til den russiske sportsminister med en klar opfordring til at få ryddet op: »Vores atletik er ved at dø, og vi kan ikke udskyde handling længere. Vi har allerede mistet de seneste fire år, og rene atleter er stadig forsvarsløse, for de ved ikke, om de kan deltage i kommende konkurrencer«, har Mariya Lasitskene bl.a. skrevet.

Fodbold. FC København bliver straffet med en bøde på 523.000 kroner for afbrænding af fyrværkeri og et ulovligt banner i Europa League-kampen mod Malmö FF 3. oktober i Sverige. Det skriver Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) disciplinærråd på sin hjemmeside.

Foto: Ken Blaze/Ritzau Scanpix Cleveland Browns' Myles Garrett hamrer hjelmen ned i hovedet på Pittsburgh Steelers' Mason Rudolph efter at have taget den af ham. Det bliver nu straffet med en lang pause.

Cleveland Browns' Myles Garrett hamrer hjelmen ned i hovedet på Pittsburgh Steelers' Mason Rudolph efter at have taget den af ham. Det bliver nu straffet med en lang pause. Foto: Ken Blaze/Ritzau Scanpix

NFL. Myles Garrett får ikke medhold i sin appel mod en karantæne, der gælder som minimum resten af sæsonen. Det oplyser NFL i en pressemeddelelse. Dermed har forsvarsspilleren fra Cleveland Browns spillet sin sidste kamp i sæsonen. Myles Garrett fik sin straf for et vanvittigt optrin til sidst i kampen mellem rivalerne Pittsburgh Steelers og Cleveland Browns 14. november. Efter at Garrett lavede en hård tackling på Pittsburgh Steelers’ quarterback Mason Rudolph, kvitterede quarterbacken med at slå og sparke Browns-forsvareren. Det fik Garrett til rive hjelmen af Rudolph og slå ham i hovedet med den. Ud over karantænen får Garrett en bøde på godt 300.000 kroner. Myles Garrett udtalte torsdag under sin appelhøring, at Mason Rudolph brugte racistiske ytringer. Det har NFL dog ikke kunnet finde beviser for, skriver ligaen natten til fredag. Straffen er den hidtil hårdeste i NFL-regi, da den minimum bliver på seks kampe.

Tennis. 22-årige Andrey Rublev fra Rusland leverede fredag formiddag en formidabel opvisning, da han i Madrid indledte sit holds Davis Cup-kvartfinale mod Serbien. Stakkels Filip Krajinovic kom aldrig ind i kampen, og efter en brandvarm Rublev havde taget de første 10 point i opgøret, holdt han stilen og sejrede 6-1, 6-2. Herefter var det op til Novak Djokovic at bringe balance i duellen i sit møde med 23-årige Karen Khachanov, og den 32-årige nr. 2 på ranglisten levede op til sin favoritværdighed ved at vinde 6-3, 6-3. Vinderen af kvartfinalen skal møde Canada i semifinalen. De to øvrige kvartfinaler, der spilles senere fredag: Spanien-Argentina, Storbritannien-Tyskland.

Atletik. Den tidligere verdensrekordholder i kvindernes maratonløb, briten Paula Radcliffe, skal være træner og vejleder for den amerikanske løber Jordan Hasay, der har været tilknyttet det nu opløste træningsprojekt, Nike Oregon Project (NOP). 28-årige Hasay er USA’s næsthurtigste maratonløber. Nike bremsede NOP, da cheftræneren Alberto Salazar på grund af brud på dopingreglerne for nylig blev udelukket i fire år af det amerikanske antidopingagentur, Usada. En rapport fra Usada fandt dog ingen beviser for, at nogle af atleterne på projektet skulle have været dopet.

Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix Denis Shapovalov (tv.) og Vasek Pospisil jubler med deres Davis Cup-kaptajn efter kvartfinalesejren over Australien.

Denis Shapovalov (tv.) og Vasek Pospisil jubler med deres Davis Cup-kaptajn efter kvartfinalesejren over Australien. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Tennis. Da Alex De Minaur torsdag aften havde besejret canadiske Denis Shapovalov efter en meget tæt duel i Davis Cup-kvartfinalen i Madrid, triumferede hele den australske lejr, som var den samlede sejr i hus. Det var den ikke. For det første havde Vasek Pospisil vundet den indledende kamp for Canada over John Millman, der lidt overraskende var foretrukket frem for Nick Kyrgios, og opgøret sluttede af med, at Shapovalov-Pospisil i doublen sejrede 6-4, 6-4 over Jordan Thompson-John Peers og dermed indløste billet til semifinalen.