For nørderne: Sådan foregår lodtrækningen til EM 2020

Det danske fodboldlandshold får lørdag aften sat navn på sin tredje og sidste modstander ved næste sommers EM-slutrunde, som afholdes i 12 lande.

Det kan blive enten Wales eller Finland. I forvejen står det klart, at Danmark er i gruppe med Rusland og Belgien.

Danmark skal spille alle tre kampe på hjemmebane i Parken i København. Rusland, som også er vært, får to kampe på hjemmebane. Det afgjorde en lodtrækning for en uge siden.

Åbningskampen til EM spilles i Rom 12. juni 2020, og 12 juli er der finale på Wembley i London. Danmarks første gruppekamp spilles 13. juni.

Lodtrækningen går i gang lørdag aften klokken 18 i Bukarest, en af EM-værtsbyerne.

20 af de 24 EM-deltagere er fundet gennem de ti kvalifikationspuljer.

De sidste fire pladser skal fordeles blandt 16 hold, der har gjort sig fortjent til playoffkampe på baggrund af præstationerne i Nations League sidste år. De playoffkampe spilles til marts næste år.

I lørdagens lodtrækning er landene inddelt i fire lag. Hold fra samme lag kan ikke møde hinanden. Få et overblik over de fire lag her:

Lag 1:

Belgien.

Italien (vært).

England (vært).

Tyskland (vært).

Spanien (vært).

Ukraine.

Lag 2:

Frankrig.

Polen.

Schweiz.

Kroatien.

Holland (vært).

Rusland (vært).

Lag 3:

Portugal.

Tyrkiet.

Danmark (vært).

Østrig.

Sverige.

Tjekkiet.

Lag 4:

Wales.

Finland.

Vinder af playoffrunden i Nations Leagues A-lag: Island, Bulgarien, Ungarn eller Rumænien.

Vinder af playoffrunden i Nations Leagues B-lag: Bosnien, Slovakiet, Irland eller Nordirland.

Vinder af playoffrunden i Nations Leagues C-lag: Skotland, Norge, Serbien eller Israel.

Vinder af playoffrunden i Nations Leagues D-lag: Georgien, Nordmakedonien, Kosovo eller Hviderusland.

Der er allerede fordelt flere lande i de forskellige EM-grupper, heriblandt Danmarks.

Her er et overblik over alle grupperne inden lørdagens lodtrækning:

Gruppe A (værter: Rom, Baku):

Italien (dermed sikker i gruppe A).

Frankrig/Polen/Schweiz/Kroatien (et af de fire hold).

Portugal/Tyrkiet/Østrig/Sverige/Tjekkiet (et af de fem hold).

Finland/Wales (et af de to hold).

Gruppe B (værter: Sankt Petersborg, København):

Belgien.

Rusland.

Danmark.

Finland/Wales.

Gruppe C (værter: Amsterdam, Bukarest):

Ukraine.

Holland.

Portugal/Tyrkiet/Østrig/Sverige/Tjekkiet.

Vinder af playoffkampene fra Nations Leagues A- eller D-lag.

Gruppe D (værter: London, Glasgow):

England.

Frankrig/Polen/Schweiz/Kroatien.

Portugal/Tyrkiet/Østrig/Sverige/Tjekkiet.

Vinder af playoffkampene fra Nations Leagues C-lag.

Gruppe E (værter Bilbao, Dublin):

Spanien.

Frankrig/Polen/Schweiz/Kroatien.

Portugal/Tyrkiet/Østrig/Sverige/Tjekkiet.

Vinder af playoffkampene fra Nations Leagues B-lag.

Gruppe F (værter: München, Budapest):

Tyskland

Frankrig/Polen/Schweiz/Kroatien.

Portugal/Tyrkiet/Østrig/Sverige/Tjekkiet.

Vinder af playoffkampene fra Nations Leagues A- eller D-lag.

Mere info om playoffrunder i Nations League:

Semifinalerne spilles 26. marts, mens finalerne spilles 31. marts. Vinderne af de fire finaler får de sidste billetter til slutrunden. Nogle af landene skal dog fordeles i grupperne på en bestemt måde:

Hvis Island, Bulgarien eller Ungarn vinder playoffrunden fra Nations Leagues A-lag, kommer vinderholdet i gruppe F, mens vinderen af playoffrunden fra Nations Leagues gruppe D så kommer i gruppe C.

Hvis Rumænien vinder playoffrunden fra Nations Leagues A-lag, kommer rumænerne i gruppe C, og så kommer vinderen af playoffrunden fra Nations Leagues gruppe D i gruppe F.

Kilder: uefa.com.

