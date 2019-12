To mål på to minutter: Liverpool er videre efter nervøst CL-brag

Med en sejr på 2-0 ude over Salzburg er Liverpool videre i Champions League, men det holdt hårdt for mestrene.

To mål på to minutter:

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et nederlag ude mod scoringsstærke Salzburg, medmindre det lød på 4-5 eller højere score, og de forsvarende mestre fra Liverpool havde været ude af årets Champions League efter gruppespillet.

Men trods en noget nervøs indsats langt hen ad vejen lykkedes det de rødblusede at hente en sejr på 2-0 på to mål i anden halvleg. Dermed undgik klubben en pinlig exit fra gruppefasen.

Hvis manager Jürgen Klopp havde svært ved at finde ro ude på sidelinjen, er der ikke noget at sige til det, for Liverpool var på ingen måde i kontrol inde på banen.

De forsvarende CL-vindere havde ganske vist flere gode chancer før pausen, men det samme havde østrigerne.

Begge holds defensiver så vaklende ud, og angrebene bølgede frem og tilbage mellem de to mål.

Det gav en chancerig første halvleg, hvor blandt andre Mohamed Salah og Naby Keita misbrugte et par gode tilbud for gæsterne.

I modsatte ende var den norske teenagekomet Erling Braut Haaland også tæt på et par gange, mens også Hee-Chan Hwang og Takumi Minamino kom frem til pæne chancer.

Alligevel stod det stadig 0-0, da spillerne gik til pause. Et fair resultat halvvejs, men også et resultat, der holdt Liverpool på randen af fiasko.

Milik-hattrick for Napoli

Og Klopp må have været frustreret ude på sidelinjen i anden halvlegs begyndelse.

Salah misbrugte to kæmpe chancer inden for de første fem minutter, og i stedet var Haaland meget tæt på at sende hjemmeholdet foran kort efter.

To gyldne minutter blev dog Liverpools redning.

Godt ti minutter inde i anden halvleg rykkede Sadio Mané flot fri og fandt Naby Keita inde foran mål, hvor han let kunne heade bolden ind til 1-0.

Og mindre end to minutter senere gjorde Salah, som ellers have været uskarp som en ulden sweater, det til 2-0.

Fra en meget spids vinkel drejede han flot bolden i nettet efter en forsvarsfejl, og så kunne englænderne få ro på.

Salzburg kom aldrig i nærheden af et comeback, som holdet ellers var tæt på i den omvendte kamp på Anfield, og Liverpool er klar til ottendedelsfinalerne som gruppevinder.

Liverpool var også tvunget til at hente point, da redningskransen til knockoutfasen i form af en overraskende Genk-sejr i Napoli aldrig var tæt på.

Et sløjt Genk-hold med danske Joakim Mæhle og den tidligere FC Midtjylland-angriber Paul Onuachu fra start blev hurtigt kørt over af italienerne anført af polakken Arkadiusz Milik.

Med god hjælp fra en frygtelig indsats af Maarten Vandevoordt i Genk-målet, lavede Milik et ægte hattrick før pausen i kampen, som endte 4-0 og sendte Napoli videre som gruppetoer.

ritzau