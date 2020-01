Barcelona bytter Valverde ud med tidligere Betis-træner Barcelona og Valverde går hver til sit. Setiens aftale gælder til sommeren 2022, meddeler klubben.

Quique Setien bliver ny cheftræner for FC Barcelona.

Det meddeler den spanske storklub, som mandag aften ophørte samarbejdet med Ernesto Valverde efter en gensidig aftale.

»Klubben vil gerne udtrykke sin taknemmelighed over for Ernesto Valverde og hans professionalisme og dedikation«, lyder det blandt andet på Barcelonas hjemmeside.

Den nye cheftræner bliver præsenteret for offentligheden på et pressemøde tirsdag, og selv om han ikke har noget prangende cv, beskriver Barcelona ham som »en af de mest erfarne trænere i spansk fodbold«.

61-årige Quique Setien har været uden job, siden han forlod Real Betis i sommer. Tidligere har han trænet en række mindre spanske klubber.

Under stort pres fra første dag

I Barcelona kan han forvente at være under et stort pres for at levere fra første dag.

Resultaterne har nemlig på mange måder været med nu afskedigede Valverde, der har vundet mesterskabet i sine to hele sæsoner for FC Barcelona, der aktuelt fører Primera Division og er i spil til endnu en titel.

Den 55-årige spanier har desuden ført FC Barcelona til en spansk pokaltitel og en Super Cup-titel.

Han nåede at træne Barcelona i 145 kampe, og hans mandskab trak sig sejrrigt ud i 97 tilfælde.

Spillemæssigt har indeværende sæson dog ikke været lige så overbevisende som tidligere, og nu vil storklubben altså en ny vej.

