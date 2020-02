»Bøsserøv« og »svans« runger ud over stadion, når bolden ruller

FOR ABONNENTER

Andreas Eilenberger stod på sin faste position i målet i en kamp mod Vanløse IF i slutningen af 2017. Han kan huske stemmer og grin fra tilskuerne bag målet. Det var nemlig netop gået op for fire ældre mænd i tilskuerrækkerne, at det ene hold på banen var fra Pan Idræt, en organisation, der startede i 1984 for at skabe et frirum til homoseksuelle i sportsverdenen. Stemmerne blev mere højlydte, og Andreas Eilenberger kunne ikke lukke ordene ude, selv om kampen var godt i gang. ​​