21. runde i Superligaen: Brøndby med seks danskere i startopstillingen vinder i fynsk pløre

SUPERLIGA Runde 21 Fredag Esbjerg-FC København 1-0 Søndag Sønderjyske-Hobro 3-1

Silkeborg-AaB 0-2

FC Nordsjælland-Horsens udsat

AGF-Randers udsat

OB-Brøndby 0-2 Mandag 19.00 FC Midtjylland-Lyngby

OB - Brøndby 0-2

0-1 Anthony Jung (8) 0-2 Lasse Vigen Christensen (60). Udvist: Oliver Lund, OB (83)

Brøndby lagde stærkt fra land, da det med seks danskere i startopstillingen på udebane blev 2-0 over OB i årets første kamp i forårssæsonen i 3F Superligaen.

De blågule fra Vestegnen vandt 2-0 efter Anthony Jung og Lasse Vigen scorede i henholdsvis første og anden halvleg.

Grundet de store mængder regn, som var faldet over Odense hele søndagen, var banen besværlig for begge mandskaber, der havde svært ved for alvor at få spillet til at flyde.

Begge hold havde chancer, og især i anden halvleg pressede værterne hårdt på for en scoring, men Brøndby-defensiven holdt stand.

Ti minutter før tid blev hjemmeholdet reduceret til ti mand, da Oliver Lund fik det røde kort.

Efter sejren er Brøndby på fjerdepladsen med 35 point. OB forbliver placeret på niendepladsen med 27 point efter opgøret i runde 21.

Allerede otte minutter inde i kampen kom gæsterne foran, da en tilfældig bold dumpede ned for fødderne af forsvarsspiller Anthony Jung, der fra kort afstand nemt kunne sende bolden i det tomme mål.

Efter 36 minutter troede det meste af Nature Energy Park, at OB’s Issam Jebali havde udlignet, men hans frispark røg i sidenettet.

Lasse Vigen fordoblede for Brøndby efter en times spil, da hans afslutning blev rettet af og snød Oliver Christensen i OB-buret.

Efter 83 minutter blev OB reduceret til ti mand, da indskiftede Oliver Lund kom alt for hårdt ind i en tackling.

Kort tid efter var OB-debutanten Aron Thrándarson centimeter fra at score, men hans hovedstød gik lige netop forbi stolpen.





I årets første kamp scorede Kasper Kusk lige så mange mål som i de 19, han spillede i efterårssæsonen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Silkeborg - AaB 0-2

0-1 Kasper Kusk (46) 0-2 Kasper Kusk (60)

AaB lagde godt fra land i årets første superligakamp, da holdet på udebane slog bundproppen fra Silkeborg med 2-0.

Kasper Kusk, der normalt er at finde på højre kanten, var i søndagens kamp valgt som spidsangriber for AaB, og det skulle vise sig at være kampafgørende.

Med to scoringer viste Kasper Kusk tegn på, at han muligvis kan udfylde tomrummet efter salget af angriberen Mikkel Kaufmann til FC København.

Trods vinden var kampen på kunstgræsset på Jysk Park en velspillet affære, hvor Silkeborg-bagkæden ikke kunne stå imod AaB’s dybe stikninger.

Med sejren rykker AaB forbi Randers og op på en foreløbig femteplads i Superligaen, efter kronjydernes kamp mod AGF blev udsat.

Silkeborg har efter 21 kampe nu seks point op til Esbjerg på Superligaens 13.-plads.

Silkeborg kom dog bedst ud af starthullerne og tilspillede sig kampens første chancer, hvorefter AaB overtog spillet.

Begge mandskaber spillede sig til fine målchancer, men den sidste skarphed i afslutningerne udeblev, og holdene måtte derfor gå til pause med 0-0.

Men blot 20 sekunder inde i anden halvleg viste Kasper Kusk målnæse, da han modtog en lang dybdebold fra holdkammerat Patrick Olsen.

Med en flot førsteberøring fik han kontrol over bolden, og med en flad afslutning bragte han nordjyderne foran med 1-0.

Efter en times spil fandt endnu en stikning Kasper Kusk, som alene med Silkeborg-målmand Rafael Romo sparkede bolden ind ved nærmeste stolpe.

Efterfølgende kvajede Kasper Kusk sig ved at sparke en bold langt ud på tribunen, hvilket indbragte ham en advarsel, der giver ham karantæne i AaB’s næste kamp hjemme mod Brøndby.

Efter scoringen var der optræk til flere AaB-mål, men blandt andet et hævet flag fra linjedommeren var i vejen for yderligere scoringer.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sønderjyske - Hobro 3-1

1-0 Johan Absalonsen (21) Anders K. Jacobsen (45) 3-0 Rilwan Hassen (52) 3-1 Pål Alexander Kirkevold (straffe 90+2)

I holdenes forårspremiere øgede Sønderjyske forspringet til Hobro IK, da holdet fra Haderslev vandt de to holds indbyrdes opgør i 3F Superligaen med 3-1.

Den kraftige blæst satte sit præg på kampen, og vinden var blandt andet stærkt medvirkende til Sønderjyskes andet mål.

Hjemmeholdet var kampen igennem skarpest og skabte det største antal chancer.

Med sejren har Sønderjyske nu 25 point på tiendepladsen, og holdet er derfor otte point foran Hobro på 12.-pladsen.

Kampen blev præget af vinden, og det var svært for begge hold at få skabt det helt store i kampens første halve time.

Efter en halv time kom Sønderjyske-anfører Johan Absalonsen dog fri igennem, og han vippede flot bolden i mål til 1-0.

Lige inden pausen fordoblede sønderjyderne føringen, da Jesper Rask i Hobro-målet kom til at se noget skidt ud på grund af den kraftige vind.

Først en dårlig clearing og derefter en returbold fra Rask gjorde, at debutanten Anders K. Jacobsen kunne sende bolden i et tomt mål til 2-0.

Bare syv minutter efter pausen gjorde midtbanespiller Rilwan Hassan det så til 3-0, da han nemt prikkede en retur fra stolpen i mål.

Begge hold havde i anden halvleg godt med chancer, men først i overtiden blev der scoret yderligere.

Hobro blev et minut før slutfløjt tildelt et straffespark, som angriber Pål Kirkevold sikkert eksekverede til 1-3.

FCK-målmand Karl-Johan Johnsson kaster sig fredag aften forgæves efter en hovedstødsbold fra Rodolph Austin, der spillede en stor kamp for vestjyderne. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Esbjerg-FC København 1-0

1-0 Rodolph Austin (45)