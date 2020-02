Braithwaite klar i Barcelona: »I mange år har jeg set det for mig i mit hoved«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Selv om turen fra Madrid til Barcelona blot tager en time og 20 minutter var der for Martin Braithwaite en verden til forskel, da den danske landsholdsspiller i dag trådte ud af flyet i El Prat-lufthavnen i den catalanske hovedstad. Onsdag var han stadig på kontrakt hos CD Leganes, der aktuelt kæmper for at undgå nedrykning fra La Liga, men torsdag kl. 18 signerede han en lang aftale med mægtige FC Barcelona og kan lørdag eftermiddag får debut på selveste Camp Nou mod Eibar.

Et hektisk døgn, hvor rygterne langsomt afløste realiteterne, og Martin Braithwaite materialiserede sig som den spiller, Barcelona ville købe som afløser for de skadede Dembelé og Luis Suarez, kulminerede torsdag med lægetjek, kontraktunderskrivelse, præsentation i den berømte trøje og pressekonference.

Flankeret af Barcelona-præsident, Josep Maria Bartomeu, satte Braithwaite sig signatur på kontrakten, og lidt efter sluttede sportsdirektør Eric Abidal sig til selskabet.

Mens tusmørket sænkede sig over Barcelonas hjemmebane Camp Nou trådte Martin Braithwaite ud på græstæppet til ære for fotograferne, og lidt efter mødte han for første gang siden skiftet pressen.

»For en fodboldspiller er det den største ting at kunne komme til den største klub i verden. Det er meget specielt for mig og min familie. Jeg har arbejdet hårdt for det her i lang tid. Jeg er virkelig spændt på at komme i gang og er klar«, sagde Martin Braithwaite.

Var du overrasket, da Barcelona ville købe dig?

»Jeg var overrasket lige i øjeblikket, og alligevel ikke overrasket. I mange år har jeg set det for mig i mit hoved, og det har altid været min ambition at spille på dette niveau. Hvis du arbejder hårdt og tror det, så kan det flytte bjerge. Det var meningen, det skulle ske«, sagde Martin Braithwaite på pressekonferencen, der blev transmitteret direkte på Barcelonas egen tv-station.

Martin Braithwaite har nu ganske kort tid til at lære sine nye holdkammerater at kende, men han har allerede studeret spillestilen.

»Jeg ser frem til at spille. Barcelona spiller det bedste fodbold i verden. Jeg har studeret dem, deres afleveringer og deres spil. Det vil jeg også studere i de næste dage, så jeg er på det rigtige sted i rette tid i kampene« sagde Martin Braithwaite..

Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu blev spurgt om de spekulationer, der går ud på, at Martin Braithwaite allerede skal sælges igen til sommer. Den spekulation afviste præsidenten.

»Han har skrevet under på en kontrakt for fire et halvt år. Han er en spiller for fremtiden«, lød det fra Josep Maria Bartomeu.

Martin Braithwaite kan i denne sæson udelukkende spille for Barcelona i den spanske liga og ikke i Champions League. Og en yderligere detalje ved skiftet er, at den danske angribers ungdomsklubber Sædding-Guldager Idrætsforening og Esbjerg fB ikke får nogen penge ud af skiftet, da det er foregået internt i Spanien og ikke mellem to lande.

Vestjyden bliver den 5. dansker i FC Barcelona gennem tiderne og den 6., hvis dansk-spanske Thomas Christiansen (1993-1996) tælles med.

Forgængerne er Allan Simonsen (1979-1982), Michael Laudrup (1989-1994), Ronnie Ekelund (1992-1994) og Line Røddik (2016-2018).