Braithwaite får drømmedebut med oplæg til to mål i Barcelonas storsejr

Blå Bog Martin Braithwaite Født 5. juni 1991 i Esbjerg. Klubber: 2009-2013: Esbjerg fB 2013-2017: Toulouse 2017-2019: Middlesbrough 2018: Bourdeaux (lån) 2019: Leganés (lån) 2019-2020: Leganés 2020-: FC Barcelona Dansk pokalmester 2013. 39 landskampe/7 mål for Danmark

Tre vanvittige og hektiske dage fandt sin foreløbige kulmination for Martin Braithwaite, da han godt 26 minutter inde i 2. halvleg af hjemmekampen mod Eibar som den første danske spiller i over 25 år betrådte Camp Nous græstæppe som Barcelona-spiller.

Den 28-årige dansker afløste cataloniernes franske angrebsstjerne Antoine Griezmann og blev modtaget med et jubelbrøl af de 67.000 tilskuere på Barcelonas ikoniske stadion.

Braithwaite lagde sig frem helt i front og forsøgte at gøre sig spilbar for holdkammeraterne. Hans første aktion kom nogle minutter efter indhoppet, da danskeren modtog bolden i venstre side og forsøgte at slå den ind foran Eibars mål med det samme. Han havde dog ikke kontrol over bolden, der røg ud til baglinjen.

Det lod han sig tydeligvis ikke slå ud af, og mod slutningen kom Braithwaite for alvor i fokus, da han lagde op til Barcelonas to sidste mål i 5-0-sejren. Først betjente han Lionel Messi med en aflevering fra venstre side, og minsandten om ikke den danske landsholdsspiller var ved at komme på scoringslisten.

Han gled ved hjælp af sin hurtighed fri af Eibars forsvar, men afslutningen blev reddet af keeperen. Riposten blev sendt i nettet af Arthur, og holdkammeraterne var alle henne for at klappe Braithwaite på skulderen som anerkendelse af indsatsen.

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix Martin Braithwaite får en krammer af Lionel Messi efter veloverstået debut.

Lionel Messi havde også et par ord til sin nye holdkammerat.

»Han (Messi, red.) sagde tillykke til mig, han er en god fyr. Jeg kunne mærke, at han vil have, at jeg føler mig godt tilpas, og han prøvede at finde mig med nogle pasninger. Han er en god fyr og en fantastisk spiller«, siger Martin Braithwaite til Ritzau.

»Jeg tror ikke, at jeg skal vaske trøjen efter at have fået et kram af Messi. Nej, helt ærligt, jeg er glad for at være her, og det var fantastisk at jeg kunne lave en assist i dag, og jeg er glad«.

Forinden Braithwaite tilspillede sig en rolle i storsejren, var gået et opgør, der som så ofte før stod i Lionel Messis tegn. Efter en sjælden måltørke på fire kampe i La Liga eksploderede den argentinske superstjerne mod Eibar og lavede hattrick på 26 minutter.

Det første mål faldt i kampens 14. minut og var en klassisk Messi-scoring. Midt for mål modtog han bolden, smøg sig forbi et par modstandere, lavede en tunnel og endte med i fuld balance at sende bolden i en blød bue hen over keeperen.

Derefter gik der lidt tomgang i begivenhederne på Camp Nou, men bedst som den neutrale iagttager skulle til at gabe, var det Messi-time.

Arturo Vidal betjente Barcelona-kaptajnen med en præcis aflevering på det helt rigtige tidspunkt, og med bolden for fødderne accelererede Messi ind i feltets venstre side, hvor han med en flad afslutning sendte bolden over i det lange hjørne til 2-0.

Nu gik det pludselig hurtigt, og Eibar havde svært ved at følge med i Barcelonas trekanter, som lavede smukke mønstre over det meste af banen.

Fem minutter før pausen spillede Lionel Messi Antoine Griezmann helt fri, men franskmanden lavede en dårlig førsteberøring, så en forsvarer kunne komme imellem.

Det betød dog blot, at bolden røg retur til Messi, som stensikkert sendte bolden i mål til 3-0.

Det var Lionel Messis tredje hattrick i denne sæson, og hans i alt 48. som Barcelona-spiller.

Barcelona spiller tirsdag i Napoli første kamp i Champions League-ottendedelsfinalen, men her må Martin Braithwaite ikke være med. Til gengæld kan den danske spiller være aktuel til den største kamp af alle næste søndag, når Barcelona i Madrid tørner sammen med Real i det traditionsrige opgør mellem rivalerne.