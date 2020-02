Fantastisk resultat: FCK's mest udskældte spiller rejste sig, da løverne erobrede Glasgow

Automatisk oplæsning

Han har været så udskældt. Fordi han er et af FC Københavns dyreste indkøb i historien, men samtidig har lignet et af de dårligste. Torsdag aften betalte 23-årige Pep Biel i den grad tilbage.

For da det så ud til, at Celtic og FCK var på vej i forlænget spilletid, viste den lille spanier kølighed og lagde efter Rasmus Falks flotte forarbejde bolden ind mellem benene på Celtic-målmand Foster og i nettet til 2-1.

Pep Biel trak ud i sin sorte FCK-trøje og løb hen mod de 1.200 FCK-fans, som havde taget turen til det østlige Glasgow, inden en givetvis bitter skotsk politibetjent stoppede ham.

Få sekunder senere blev samme Biel skiftet ud og kunne fra bænken se Dame N’Doye score til kampens resultat 3-1.

En fremragende præstation af løverne, der så sent som i søndags ikke kunne vinde over Silkeborg. Fredag klokken 13.00 er FCK med i bowlen, når der skal trækkes lod til Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Efter sin scoring blev Pep Biel på besynderlig vis nægtet at løbe ud til FCK-tilskuerne. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Den udvikling virkede nærmest utænkelig i indledningen af det første opgør en uge forinden.

Her burde FCK have været bagud 3-0 efter et kvarter i Parken. Da havde Odsonne Edouard sendt bolden i mål, men også været helt fri med målmand Kalle Johnsson to gange uden at score.

Det danske mesterhold fik et tempochok, som Ståle Solbakken formulerede det.

Frygten var derfor, at det samme kunne overgå FC København på Celtic Park foran 60.000 lokale, der blot omtaler deres hjemmebane som ’Paradise’. En af Europas mytiske hjemmebaner, hvor blandt andre Barcelona og Manchester United førhen er blevet sendt hjem med et nederlag.

I denne sæsons Europa League er det også sket for Lazio, Rennes og Cluj.

Det danske mesterhold overlevede ikke bare det første kvarter på Celtic Park uden at indkassere mål. Man formåede at gå til pause med 0-0. FCK var under pres, men knækkede ikke på noget tidspunkt.

Det kunne holdkammeraterne særligt takke Victor Nelsson for. Den 21-årige forsvarsspiller fremstod langt mere rutineret på europæisk niveau, end hvad der reelt er tilfældet og stod i vejen for et hav af skotske afleveringer, lige inden det blev rigtig farligt for FCK.

En stil, som Nelssons forsatte i anden halvleg, hvor han blandt andet stoppede hurtige Edouard i en direkte duel ved at tackle rent på bolden i straffesparksfeltet efter en længere løbetur.

Bliver han solgt til en britisk klub i de kommende år, vil det ikke være svært at gætte, hvilken præstation der skabte interessen.

Celtic pressede på i kampens første halve time, men var tilsvarende dårligere end FCK i de sidste 30 minutter. Foto: Russell Cheyne/Ritzau Scanpix

Trods Nelssons heroiske indsats burde Celtic været kommet foran godt midtvejs i halvlegen. Selv om han gav alt og kastede sig ned i forsøget på at nå bolden, tabte anfør Zeca en vigtig duel midt på banen.

Det førte til en fire mod fire-situation. I forsøget på at sende bolden væk, endte Pierre Bengtsson i stedet med at lægge den til rette for norske Mohamed Elyounoussi, der heldigvis for FCK hamrede bolden forbi mål.

Unge Mikkel Kaufmann var bedste offensive mand i første halvleg.

Onsdag i sidste uge havde samme Mikkel Kaufmann ikke prøvet at spille foran flere end 11.000 tilskuere i AaB. Så blev han skiftet ind til sin hjemmebanedebut i Parken foran 35.000 mod Celtic for syv dage senere at starte inden på Celtic Park med plads til godt dobbelt så mange mennesker.

Den 19-årige angriber fra Hjørring gik uimponeret til opgaven, var god til at holde fast i bolden og skabte et par små chancer. Desværre for FCK og ikke mindst Mikkel Kaufmann selv måtte han udgå med en lyskeskade et minut før pausen.

Kaufmanns præstation havde været så god i første halvleg, at det lignede en svækkelse af de danske chancer for videre avancement, da Michael Santos erstattede ham.

Det viste sig at blive alt andet. Seks minutter inde i anden halvleg løb Michael Santos midt i et stort glædesudbrud hen i armene på de forreste af FCK-fansene.