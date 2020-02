Manchester United og Eriksens Inter er mulige FCK-modstandere

Automatisk oplæsning

Europa League Holdene i 1/8-finalerne FC København Rangers Basaksehir Basel Wolves Leverkusen AS Roma LASK Linz Wolfsburg Getafe Shakhtar Inter Manchester United Olympiakos Sevilla Salzburg/Frankfurt (fredag k. 18)

Fodbold. Jon Dahl Tomasson og Malmö FF er færdige i Europa League. Den danske træners mandskab tabte i 1/16-finalen hjemme i Skåne 0-3 til tyske Wolfsburg, der også havde vundet første opgør for en uge siden med 2-1.

Jess Thorup og Gent led torsdag samme skæbne som Jon Dahl Tomasson og Malmö FF. Den tidligere FC Midtjylland-træner måtte se sit belgiske hold ryge ud af den europæiske turnering med et samlet nederlag på 1-2 til Roma. Torsdagens returopgør endte 1-1. Basel, Wolves, Leverkusen, Linz og tyrkiske Istanbul Basaksehir spillede sig også videre til næste runde. Istanbul Basaksehir scorede til 4-1 i 119. minut mod Sporting og vandt dermed 5-4 sammenlagt.

De sene kampe i Europa League gav 1/8-finalebiletter til Getafe, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Sevilla, FC København, Olympiakos, der slog Arsenal efter en dramatisk forlængelse og Inter.

Christian Eriksen stod bag Inters udligning til 1-1 mod Ludogorets fra Bulgarien, da han afleverede på det helt rigtige tidspunkt til Cristiano Biraghi, som fra spids vinkelsparkede i mål til 1-1. Inter vandt 2-1 og dermed 4-1 samlet - og er nu en mulig kommende modstander for FCK.

Det udsatte opgør mellem Salzburg og Frankfurt spilles fredag kl. 18. Forinden, kl. 13, er der lodtrækning til 1/8-finalerne.

Cykling. Ifølge flere internationale medier aflyses de to resterende etaper i WorldTour-løbet UAE Tour på grund af frygt for coronavirus. Hele den professionelle cykelkaravane, der bor på samme hotel i Abu Dhabi, blev i aftes testet af de lokale sundhedsmyndigheder, og eventuelle positive tilfælde medfører en karantæne på 14 dage, mens de personer, der erklæres raske, får lov til at rejse hjem i morgen. Den danske mester Michael Mørkøv forlod UAE Tour inden gårsdagens etape for at slutte sig til den danske VM-banetrup i Berlin, hvor han søndag kører parløb med Lasse Norman.

Atletik. Den dobbelte EM-guldvinder på kvindernes 800 meter-distance, Nataliya Krol (født Pryshchepa), er blevet suspenderet efter en positiv dopingtest. Det meddeler Athletics Integrity Unit. Det er et sløringsstof – altså et stof, der kan skjule forbudte stoffer – hun er testet positiv for.

Tennis. Clara Tauson (seedet 7) er videre til kvartfinalen ved den med 25.000 dollar doterede ITF-turnering i Sunderland. I 2. runde besejrede den 17-årige dansker på hardcourten briten Alicia Barnett sikkert med 6-1, 6-1. Næste modstander bliver den 3. seedede tyrker Pemra Özgen, der er nr. 212 på WTA-ranglisten, hvor Tauson er nr. 266. Årets Fund i dansk idræt anno 2019, Holger Rune, klarede sig derimod ikke videre ved en turnering i Antalya i Tyrkiet. Her måtte den 16-årige strække våben mod den tre år ældre kroat Dule Ajdukovic, der vandt 6-3, 6-3.

Doping. Den Internationale Sportsdomstol (Cas) meddeler, at Ruslands appelsag om at få omstødt en fire år lang udelukkelse fra en lang række sportsbegivenheder, vil blive indledt i slutningen af april. Høringen vil ske bag lukkede døre.

Fodbold. Premier League-klubben Leicester har forlænget kontrakten med den danske U21-landsholdsmålmand Daniel Iversen til sommeren 2025. Iversen er i denne sæson udlejet til Rotherham i den tredjebedste engelske række.

Motorsport. Kevin Magnussen (Haas) kørte torsdag 111 omgange ved formel 1-testen i Barcelona. Sæsonens første grandprix køres 15. marts i Australien.

Svømning. Den tidligere dobbelte verdensmester Filippo Magnini er blevet renset i en dopingsag fra 2018, hvor han blev idømt fire års karantæne. Ved den for længst pensionerede 38-åriges appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas) forlød det, at Magnini var blevet idømt udelukkelse på et alt for spinkelt grundlag. »Jeg har altid vundet mine løb på de sidste meter. Jeg har lært, aldrig at give op«, skriver han ifølge AP på Instagram.

Fodbold. Liverpool FC præsenterede torsdag tallene for regnskabsåret, der sluttede 31. maj 2019. Det viser et overskud på 371 millioner kroner før skat. Præmiepengene på ca. 830 millioner kroner fra Champions League-triumfen i juni sidste år regnes først med i det indeværende regnskabsår.

Golf. 1. runde af European Tour-turneringen Oman Open var en stor succes for Rasmus Højgaard. Den 18-årige leverede fem birdier, var bogeyfri og brugte 67 slag. Han dermed på en delt 2. plads et enkelt slag efter Guido Migliozzo fra Italien. Jeff Winther (69 slag) er nr. 13, Søren Kjeldsen og Benjamin Poke (71) er nr. 38 mens tvillingebror Nicolai Højgaard (73) er nr. 72. Joachim B. Hansen brugte 76 slag og ligger i dn helt tunge ende af feltet.

Basketball. Det slovenske fænomen Luka Doncic imponerede, da Dallas Mavericks vandt 109-103 over Texas-rivalerne San Antonio Spurs. Godt nok blev holdkammeraten Kristaps Porzingis topscorer med 28 point, men det var Doncic, der med 26 point, 14 assist og 10 rebounds stjal billedet. Det var Doncic’ 21. såkaldte triple-double for Dallas, og dermed tangerede han klublegenden Jason Kidds antal. Men hvor Kidd brugte 500 kampe til at nå de 21, har Doncic præsteret kunststykket i løbet af blot 119.

Fodbold. Europa League-kampen mellem RB Salzburg og Eintracht Frankfurt er udsat på grund af orkanvarsel i det østrigske. Frankfurt vandt den første kamp 4-1. Der er ikke fastsat nogen ny dato for opgøret.

Cykling. For fjerde gang i denne sæson kunne det 21-årige slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lade sig hylde som vinder, da han på den 162 km lange 5. etape i UAE Tour kæmpede sig først over stregen på Jebel Hafeet-stigningen, der ligesom i tirsdags udgjorde målområdet i WorldToutr-løbet. Pogacar blev fulgt til dørs af kasakheren Alexey Lutsenko (Astana) og englænderen Adam Yates (Mitchelton-Scott). Sidstnævnte bevarede førertrøjen 1.01 minut foran sloveneren. Niklas Eg (Trek-Segafredo) holder sig fortsat pænt til og er nr. 15 sammenlagt med et minus på 3.36 minutter. Den danske mester Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step) stillede i øvrigt ikke til start, idet han har sat kursen mod Berlin, hvor han søndag kører parløb ved VM sammen med Lasse Norman.